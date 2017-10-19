30 yıl sonra fark edildi: Mimar Sinan'ın eserine ayna takmışlar!

Mimar Sinan’ın 1548 yılında inşa ettiği Üsküdar’daki tarihi Mihrimah Sultan Camii Medresesi’nin tavanına ayna kaplandığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Mimar Sinan’ın 469 yıl önce yaptığı, şu an tıp merkezi olarak kullanılan Mihrimah Sultan Camii Medresesi’nin tavanının 30 yıl önce aynalarla kaplandığı ortaya çıktı. İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ise bir ihbar üzerine durumdan yıllar sonra haberdar oldu. 1548 yılında Mimar Sinan tarafından inşa edilen caminin medresesinde Mihrimah Sultan Tıp Merkezi yer alıyor. Merkezin hasta kabul ve kayıt alanı olarak kullanılan avlusunun tepesi aynalarla kaplı. Avukat Onur Cingil, İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Korma Bölge Kurulu’na şikâyette bulunarak tarihi yapıya izinsiz uygulamalar yapıldığını belirtti. Kurul Mihrimah Sultan Medresesi’ne ilişkin arşivlerinde herhangi bir onaylı proje bulunmadığına dikkat çekerek mülkiyet sahibi Vakıflar İstanbul 2. Bölge Müdürlüğü ve Üsküdar Belediyesi’ne bir yazı yazdı. Yazıda “belirtilen konuya ilişkin varsa izinsiz müdahalelerin ivedilikle durdurulmasını ve konu hakkında bilgi verilmesini” istedi. Cingil kararın ardından kurula bir dilekçe daha yazarak aynaların bir an önce kaldırılmasını talep etti.

‘Garip savunma’

Sorularımızı yanıtlayan merkez yetkilisi Dr. Ahmet Özdemir özetle şöyle konuştu: “Burası 1980’li yıllarda belediye tarafından kullanıyordu. Daha sonra talep üzerine Hayat Sağlık ve Hizmetler Vakfı’na tahsis edildi. 1980’li yılların sonunda mimarlar nezaretinde tıp merkezi olarak kullanılması için bazı çalışmalar yapıldı. Koruma Kurulu’na proje ulaştırıldı mı bilmiyorum. Müracaat oldu. Yapılan işlemlerden dolayı savcılık soruşturma açtı ve takipsizlikle sonuçlandı. Bir vakıf orada bir çalışma yaptı. O günkü koşullar içinde, mimari çözümler içinde o gün yapıldı. 30 yıl sonra bugün o günü yargılamak olmaz. Yapılan çalışmaları değerlendirmek lazım. Yapılan hizmete bakmak lazım. Bu çerçevede değerlendirmemiz lazım. Kamuya yönelik hizmet bu. Ayna konmuşluk olarak değerlendirmemeliyiz, bu kadar zaman emek ve zamanlarına gühta etmiş oluruz, yanlış yapmış oluruz. Kurul merkeze ilişkin bilgileri istemiş. Bilgilerin ardından değerlendirme yapacak, kararını verecek.”