-30 YIL HAPİS YEDİ, TAHLİYE EDİLDİ ANTALYA (A.A) - 28.01.2011 - Antalya'da 2003 yılında iki kişiyi öldürdüğü, bir kişiyi de ağır yaraladığı iddiasıyla tutuklu yargılandığı davada 30 yıl hapis cezasına çarptırılan sanık, CMK 102. maddesi çerçevesinde tahliye edildi. Antalya'da 7 Şubat 2003 tarihinde damadı Metin Ünal ve damadının babası Ahmet Ünal'ı tabancayla öldürmek, damadının annesi Ümmühan Ünal'ı da ağır yaralamak suçundan 30 yıl hapis cezasına çarptırılan, ancak Yargıtayın bozma kararı üzerine yeniden yargılanan Ali Çatal, Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Duruşmada bir kez daha ifade veren Ali Çatal, önceki iddialarını yineleyerek, damadı ve dünürlerinin, kızına ve kendisine yönelik hakaretleri nedeniyle tahrik altında cinayeti işlediğini ileri sürdü. Sanık avukatı Soner Ustaoğlu da, yargılama ve temyiz süreçleri nedeniyle müvekkili Ali Çatal'ın 8 yıldır tutuklu bulunduğunu, mahkemenin verebileceği cezayla ilgili devam edecek temyiz süreci nedeniyle de CMK'nin 102. maddesindeki tahliye sürelerini belirleyen değişiklikten yararlanmak istediklerini söyledi. Taleplerin dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, sanık Ali Çatal'ı, olayda hafif kışkırtma bulunduğu kanaati ile duruşmalardaki iyi halini gözönünde bulundurarak, cinayet ve yaralama suçlarından toplam 30 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, 8 yıllık tutukluk süresi nedeniyle Çatal'ı, CMK'nın 102. maddesindeki değişiklik kapsamında tahliye etti. Mahkeme, temyiz süreci kapsamında sanığın yurt dışına çıkışına yasak getirdi.