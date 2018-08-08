İngiltere'nin Manchester kentinde bir baba, iki günlükken ölen kızının mezar taşının yerinin değiştirilmesi nedeniyle, 30 yıl boyunca yanlış mezarı ziyaret etti. George Salt'un Victoria adlı bebeği Temmuz 1988'de öldü ve Southern mezarlığına gömüldü.

Ancak henüz bilinmeyen bir nedenle Victoria Salt ile birlikte 16 kişinin daha adlarının bulunduğu mezar taşı kısa bir süre sonra boş bir alana taşındı. Manchester Belediyesi bu ay fark edilen yanlışlık nedeniyle özür diledi.

Kızının mezarı sanarak boş bir alanı ziyaret eden Salt, "Mezar taşının başka bir yere taşındığını bana söylemediler. Mezarlığa gelince mezarın başına oturur konuşursunuz. Dertlerinizi anlatırsınız. Üzücü olan şey, 30 yıldır boş bir toprak parçasıyla konuşmam" dedi.

Baba Salt kızının mezarını yılda iki kez ziyaret ettiğini de söyledi. Belediye yetkilileri, aradan uzun zaman geçmesi nedeniyle mezar taşının yerinin neden değiştirildiğini bilmediklerini açıkladılar.