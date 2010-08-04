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Dünya

30 YAŞINDA BEŞİZ DOĞURDU HOUSTON (A.A)

04 Ağustos 2010 12:00

-30 YAŞINDA BEŞİZ DOĞURDU HOUSTON (A.A) - 04.08.2010 - ABD'nin Houston kentinde 30 yaşındaki Veronica Mayorga Real, hepsi sağlıklı beşiz dünyaya getirdi. Houston'daki bir hastanede iki ameliyathanede cumartesi günü 23 doktorun yardımıyla yaptırılan doğumda dünyaya gelen 3'ü kız, 2'si erkek bebeklere Aaron, Priscilla, Matilde, Joel ve Isaac adları verildi.  Doktor Ursula Nawab, kiloları 1,3 kilogramla 1,8 kilogram arasında olan çocukların doğumdan sonra oksijen desteğine ihtiyaç duyduklarını, 29 haftalıkken doğan bebeklerden 2'sinin halihazırda kendi kendilerine nefes alabildiklerini, bebeklerin 6 ya da 8 hafta daha hastanede kalacaklarını söyledi.  Mayorga Real ile kocası Enrique Mayorga'nın çocuk sahibi olabilmek için ilaç kullandıkları belirtildi. Dünyada yaklaşık 100 kadar beşiz olduğu bildiriliyor.  

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