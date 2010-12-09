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30 yaş üzerindekilere sınavsız üniversite

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Öncan, 30 yaş üstündekilere üniversiteye sınavsız giriş müjdesi verdi.

09 Aralık 2010 02:00

T24 - YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Öncan, 30 yaş üstündekilere üniversiteye sınavsız giriş müjdesi verdi. Özcan, "Son aşamaya gelen çalışma önümüzde öğretim dönemine yetiştirilecek" dedi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), devrim niteliğinde yönetmelik hazırladı. Son şekli verilmek üzere olan yönetmelikle 30 yaş üstündekilere sınavsız ikinci üniversite hakkı verilecek. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, birkaç yıl sonra üniversitelerin öğrenci bulmakta zorlanacağını belirtti.

Bunun önüne geçmek için çalışma yaptıklarını ifade eden Özcan, ikinci diploma almak isteyenlere fırsat sunacaklarını söyledi. YÖK Başkanı, 30 yaşını dolduran üniversite mezunlarının vakıf üniversitelerine sınavsız girebileceğini dile getirdi.


Vakıflar da sıcak bakıyor

Devlet okullarındaki boş kontenjanlara da öğrenci alınacağını vurgulayan Özcan, "İstediği bölümde okumak isteyip de o fırsatı yakalayamamış pek çok kişi var. Bazı bölümler için genel yetenek sınavı yapılacak. Vakıf üniversiteleri de yönetmeliğe sıcak bakıyor. Uygulama önümüzdeki döneme yetişecek" dedi. YÖK Başkanı, yeni kurulacak üniversitelerle birlikte 'boşta kalan öğrenci' kavramının tarih olacağını da vurguladı.


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