30 uçakla PKK'ya operasyon

Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK’nın Kuzey Irak’taki kamplarına 30 uçakla yeni operasyon başlattı.

Türk Hava Kuvvetleri, Kuzey Irak’taki PKK kamplarına yönelik sekizinci dalga operasyonunu bu kez Şehit Onbaşı Hamza Yıldırım için yaptı. Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü’nden havalanan 30 F-16 başta Kandil olmak üzere Zap, Metina, Hakurk ve Haftanin bölgelerinde terör örgütüne ait kamp, sığınak ve barınakları hedef aldı. Operasyona Şehit Onbaşı Hamza Yıldırım’ın adı verildi. Operasyon, Şehit Onbaşı için Devlet Zirvesi’nin de katıldığı Ankara Kocatepe Camii’nde cenaze namazı kılınırken başladı. Diyabarkır’daki 181. Filo’ya ait uçakların hava operasyonuna 2 tanker uçağı da destek verdi. Böylece uçaklar bağlı oldukları üsse sık iniş yapmadan hedeflere bomba yağdırdı. Bu operasyonla birlikte Türk Hava Kuvvetleri’nin 30 ve üzeri uçakla yaptığı hava harekatı sayısı dördü buldu.