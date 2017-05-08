30 tekstil işçisi zehirlendi

Çorum'da, 30 işçi öğle yemeğinden zehirlendi. İşçilerin bir kısmı tedavinin ardından taburcu edildi.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Çorum’da bir tekstil atölyesinde çalışan 30 işçi, öğle yemeğini yedikten sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Çorum’un Üçtutlar Mahallesi’nde bulunan tekstil işçileri öğle yemeğinden sonra rahatsızlandı. 6 işçi ambulansla Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bir süre sonra atölyedeki diğer bazı işçilerin de rahatsızlandıklarını söylemesi üzerine işçiler 2 minibüsle hastaneye götürüldü.

Tedavi altına alınan 30 işçiden bir kısmı taburcu edilirken, bir kısmının tedavisine devam edildiği belirtildi.