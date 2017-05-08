T24 LogoT24 Logo
Spor

30 tekstil işçisi zehirlendi

İşçilerin bir kısmı tedavinin ardından taburcu edildi

08 Mayıs 2017 21:20

Çorum'da, 30 işçi öğle yemeğinden zehirlendi. İşçilerin bir kısmı tedavinin ardından taburcu edildi.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Çorum’da bir tekstil atölyesinde çalışan 30 işçi, öğle yemeğini yedikten sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Çorum’un Üçtutlar Mahallesi’nde bulunan tekstil işçileri öğle yemeğinden sonra rahatsızlandı. 6 işçi ambulansla Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bir süre sonra atölyedeki diğer bazı işçilerin de rahatsızlandıklarını söylemesi üzerine işçiler 2 minibüsle hastaneye götürüldü.

Tedavi altına alınan 30 işçiden bir kısmı taburcu edilirken, bir kısmının tedavisine devam edildiği belirtildi.

ETİKETLER

Çorumişçitekstilzehirlenme

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24