30 suç kaydı bulunuyor; İzmit’te işitme engelli genci darp eden ve şantaj uygulayan Fırat Kaya hakkında soruşturma başlatıldı

İzmit'te işitme engelli E. E.’ye şiddet uygularken çekilmiş görüntüleri sosyal medyada paylaşılan 'Delikanlı' lakaplı Fırat Kaya için sosyal medyada kampanya başlatıldı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Fırat Kaya, “FıratDelikanlı” kullanıcı hesabından işitme engelli E.E.’yi darp ettiği görüntüleri paylaştı.

E.E. polise verdiği ifadede, “Aydın’da yaşıyorum. Benim gibi işitme engelli olan Fırat’ı da Aydın’dan tanıyorum. 22 Mart günü beni cep telefonumdan aradı. İzmit’e gelmemi hediyelik eşya işi olduğunu belirtti. Ben de işsiz olduğum için kabul ettim. İzmit Otogarı'na geldiğimde iki kişi yanıma geldi. Fırat’ın kendilerini gönderdiğini söylediler, tramvaya binerek bir kafeye gittik. Burada Fırat bekliyordu. Oturduk sohbet ettik. Sonra hediyelik eşyaları bana verdi. Ben de hemen kafe önünde satışı gerçekleştirdim. 150 lira kazandım. Fırat’la anlaşmamız yarı yarıya olacaktı. Sonra Fırat’ın yanında bulunan aynı zamanda işitme engelli olan 4 kişiyle birlikte araçla dağ evine gittik. Toplam 6 kişiydik. Alkol aldık. Sonra ben kazancım olan yarı parayı Fırat’tan istedim. Fırat’ın yanında bulunan kişi vermiyoruz dedi. Sonra küfür etmeye başladı." dedi.

Fırat Kaya’nın eski fotoğraflarıyla kendisine şantajda bulunduğunu söyleyen E.E., “Sen ne yapmaya çalışıyorsun’ dedi. Ben de Fırat’a kıskanıyor musun, benim kardeşim misin bana karışıyorsun dedim. Bu sırada orada bulunanlardan biri arkamdan kafama bir şeyle vurdu. Daha sonra hepsi bana vurmaya başladı. Hatta biri kemer çıkarıp, onla da vurmaya başladı. Kanlar içerisinde kaldım. O an fotoğraflarımı çektiler. Sonra araca bindirip otogarda indirdiler. Ancak param yoktu. Aydın’a dönemiyordum. Güvenlikçilere giderek durumu anlattım. Onlarda ambulans çağırdılar. Hastaneye götürüldüm. Sonra da polisler geldi. Diğerlerinin adlarını bilmiyorum ama Fırat K.’dan şikâyetçiyim” ifadesini kullandı. Kaya’nın poliste yaralama, tehdit, gasp, dolandırıcılık ve cinsel istismar gibi suçlardan 30 kaydı olduğu öğrenildi.

Kadın Cinayetleri'ni Durduracağız Platformu'ndan"Fırat Delikanlı olarak bilinen Fırat Kaya, E.E.'ye eşcinsel olması bahanesiyle ağır şiddet uyguladı. Cinsiyet kimliği ve cinsel yönelimi sebebiyle şiddete ve ayrımcılığa maruz kalan LGBTIQ+'ları hedef gösterenler suça ortaktır." paylaşımı yapıldı.

Soruşturma başlatıldı

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaya hakkında ‘Adam öldürmeye teşebbüs’ ve ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından soruşturma başlattı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nün Kaya'yı arama çalışmaları devam ediyor.