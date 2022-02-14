30 saniyesine 6.5 milyon dolardan fazla isteniyordu; THY, Super Bowl'a Morgan Freeman'lı bir dakikalık reklam verdi

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ABD profesyonel Amerikan futbolu ligi NFL'in şampiyonluk maçı niteliğinde olan Super Bowl, karşılaşmanın kendisi kadar devre arası şovu ve reklamlarıyla da Kuzey Amerika'da kültürün önemli bir parçası. Dünyanın en büyük şirketleri bu karşılaşma için özel reklamlar çekiyor ve yayınlanması için milyonlarca dolar veriyor. Amerikan futboluyla ilgilenmeyen çok sayıda Amerikalı bile bu reklamları ve devre arası şovunu izlemek için ekran başına geçiyor.

Türk Hava Yolları, son senelerde sıklıkla yaptığı gibi bu sene de Super Bowl'a reklam verdi. Reklamda dünyanın en tanınan aktörlerinden Morgan Freeman yer aldı.

Super Bowl 56'nın yayıncısı NBC, bu sene reklam fiyatlarıyla ilgili bir açıklama yapmadı. Ancak NBC Sports Group'tan Dan Lovinger eylül ayında yaptığı bir haberde 30 saniyelik reklam spotlarının 6.5 milyon dolardan fazlaya satıldığını belirtmişti. THY, bir dakikalık reklam yayınladı.

Bu seneki THY reklamının teması, 300 milyon yıl önce, dünya bugün bildiğimiz halini almadan önce varlığı bilinen son süperkıta 'Pangea' idi. Reklamda, THY'nin "dünyanın en çok noktasına uçan hava yolu olarak kıtaları tekrar birleştirdiği" ifade ediliyor.

Reklam, Youtube üzerinden 6 milyondan fazla izlenme aldı.