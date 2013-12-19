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Dünya

30 saat çalışan kadın ofiste ölü bulundu

Endonezya'da 30 saat çalışan ve ayakta kalmak için enerji içeceği içen genç kadın, ofiste ölü olarak bulundu

19 Aralık 2013 12:15

Endonezya'nın Jakarta kentinde yaşayan 24 yaşındaki Mita Duran, 30 saat aralıksız çalıştıktan sonra ofiste ölü bulundu. Ayakta kalmak için enerji içecekleri kullandığı belirtilen genç kadının, fazla çalışmaya dayanabilmek için içtiği enerji içecekleri nedeniyle öldüğü iddia edildi.

Guvenlicalisma.org sitesinin habeine göre, uzun süre aralıksız çalışan ve "30 saat çalıştım ve hala güçlüyüm" twitini attıktan sonra ölü bulunan Duran'ın iş arkadaşları, meslektaşlarının ayakta kalmak için enerji içecekleri içtiğini belirtti.

Endonezya'nın ünlü bir ajansında metin yazarı olarak çalışan Mita Duran, iş yoğunluğundan şikayetçi olduğunu bir çok sosyal paylaşım sitesinde yazmıştı. İş sonrası yazılarında yoğun baş ağrıları yaşadığını ve uykusuzluk problemi çektiğini belirten genç yazarın ofiste uyur vaziyette yattığı sanılıyordu. Fakat bir süre sonra Duran'ın hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Endonezya İşçi ve İnsan Hakları Mahkemesi'nin araştırdığı olayda, işçi hakları dernekleri, Duran'ın çalıştığı kurumun yetkililerini suçluyor.

 

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