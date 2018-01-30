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Spor

30 Ocak Salı Spor Gündemi

ARA TRANSFER DÖNEMİ YARIN SONA ERECEK 4 Ocak'ta başlayan 2

30 Ocak 2018 12:24

ARA TRANSFER DÖNEMİ YARIN SONA ERECEK
4 Ocak\'ta başlayan 2. Transfer Tescil Dönemi süresi yarın bitiyor.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
20:30 Beşiktaş - Gençlerbirliği

GALATASARAY
11:00 Sarı-kırmızılılarda Atiker Konyaspor maçının hazırlıkları sürecek.

FENERBAHÇE
Akın Çorap Giresunspor maçı hazırlıkları devam edecek.

19:30 Engel Tanımayan Spor Platformu Limitsiz Spor, \'Büyük Buluşma\' adı altında gece düzenleyecek.

PFDK ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

FIBA ŞAMPİYONLAR LİGİ
20:00 Beşiktaş Sompo Japan - Telekom Baskets Bonn
22:30 Estudiantes - Banvit

FIBA AVRUPA KUPASI
19:00 BC Nizhny Novgorod - İstanbul BBSK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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