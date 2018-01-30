30 Ocak Salı Spor Gündemi

ARA TRANSFER DÖNEMİ YARIN SONA ERECEK
4 Ocak\'ta başlayan 2. Transfer Tescil Dönemi süresi yarın bitiyor.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
20:30 Beşiktaş - Gençlerbirliği
GALATASARAY
11:00 Sarı-kırmızılılarda Atiker Konyaspor maçının hazırlıkları sürecek.
FENERBAHÇE
Akın Çorap Giresunspor maçı hazırlıkları devam edecek.
19:30 Engel Tanımayan Spor Platformu Limitsiz Spor, \'Büyük Buluşma\' adı altında gece düzenleyecek.
PFDK ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.
FIBA ŞAMPİYONLAR LİGİ
20:00 Beşiktaş Sompo Japan - Telekom Baskets Bonn
22:30 Estudiantes - Banvit
FIBA AVRUPA KUPASI
19:00 BC Nizhny Novgorod - İstanbul BBSK