30 Nisan Pazartesi DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG
20:00 Bursaspor - Atiker Konyaspor
FENERBAHÇE
Dünü izinli geçiren Sarı-lacivertlilerde kupa maçının hazırlıkları başlayacak.
BEŞİKTAŞ
- Takım izinli
VAKIFBANK
13.00 Sultanlar Ligi\'inde 10. Kez \'ŞampiyON\' olan VakıfBank Bayan Voleybol Takımı\'nın teknik ekibi ve oyuncuları basınla bir araya gelecek.
BASKETBOL
11.00 Türkiye Basketbol Ligi 2017-2018 Sezonu play-off\'ları öncesi basın toplantısı düzenlenecek.
BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL LİGİ
-Çeyrek Final-
18:00 Hatay BŞB - Mersin BŞB
TENİS
TEB BNP Paribas İstanbul Open başlayacak.
GÜREŞ
11.00 Greko-Romen Milli Takımı, Rusya\'ya bağlı Dağıstan\'da başlayacak Avrupa Güreş Şampiyonası\'nda mücadele edecek.