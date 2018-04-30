T24 LogoT24 Logo
Spor

30 Nisan Pazartesi DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG 20:00 Bursaspor - Atiker Konyaspor   FENERBAHÇE Dünü izinli geçiren Sarı-lacivertlilerde kupa maçının hazırlıkları başlayacak

30 Nisan 2018 12:30

SPOR TOTO SÜPER LİG
20:00 Bursaspor - Atiker Konyaspor  

FENERBAHÇE
Dünü izinli geçiren Sarı-lacivertlilerde kupa maçının hazırlıkları başlayacak.

BEŞİKTAŞ
- Takım izinli

VAKIFBANK
13.00 Sultanlar Ligi\'inde 10. Kez \'ŞampiyON\' olan VakıfBank Bayan Voleybol Takımı\'nın teknik ekibi ve oyuncuları basınla bir araya gelecek.

BASKETBOL
11.00 Türkiye Basketbol Ligi 2017-2018 Sezonu play-off\'ları öncesi basın toplantısı düzenlenecek.

BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL LİGİ 
-Çeyrek Final-
18:00 Hatay BŞB - Mersin BŞB

TENİS
TEB BNP Paribas İstanbul Open başlayacak.

GÜREŞ
11.00 Greko-Romen Milli Takımı, Rusya\'ya bağlı Dağıstan\'da başlayacak Avrupa Güreş Şampiyonası\'nda mücadele edecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SPOR TOTO SÜPER LİG 2000 BursasporAtiker KonyasporSarılacivertlilerdeBEŞİKTAŞ TakımSultanlar LigiKezVakıfBank Bayan Voleybol TakımıBASKETBOL 11Türkiye Basketbol LigiSezonuBİLYONER COM KADINLAR BASKETBOL LİGİ  Çeyrek

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24