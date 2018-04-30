30 Nisan Pazartesi DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG

20:00 Bursaspor - Atiker Konyaspor

FENERBAHÇE

Dünü izinli geçiren Sarı-lacivertlilerde kupa maçının hazırlıkları başlayacak.

BEŞİKTAŞ

- Takım izinli

VAKIFBANK

13.00 Sultanlar Ligi\'inde 10. Kez \'ŞampiyON\' olan VakıfBank Bayan Voleybol Takımı\'nın teknik ekibi ve oyuncuları basınla bir araya gelecek.

BASKETBOL

11.00 Türkiye Basketbol Ligi 2017-2018 Sezonu play-off\'ları öncesi basın toplantısı düzenlenecek.

BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL LİGİ

-Çeyrek Final-

18:00 Hatay BŞB - Mersin BŞB

TENİS

TEB BNP Paribas İstanbul Open başlayacak.

GÜREŞ

11.00 Greko-Romen Milli Takımı, Rusya\'ya bağlı Dağıstan\'da başlayacak Avrupa Güreş Şampiyonası\'nda mücadele edecek.