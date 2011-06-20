-30 MUHALİF GAZETECİ İŞTEN ÇIKARILDI SANA (A.A) - 20.06.2011 - Yemen devlet televizyonunda çalışan 30 gazeteci muhalif siyasi görüşleri nedeni ile işten çıkarıldı. Haber editörü Rafık Ömer işten atılan gazetecilerin, hukuka ve sözleşmelerine aykırı bir muamele gördüklerini belirterek ''Yasal olarak bir devlet memuru 3 defa ihtar almadan işten çıkarılamaz fakat ben ve birçok arkadaşımız televizyon yönetiminden tek bir uyarı almadan işten çıkarıldık'' dedi. Haber sunucusu Ali Dahab ise günler öncesinden maaşlarının kesilmesi ile tehdit edildiklerini ve zaten çok zor şartlarda işlerini yaptıklarını iddia ederken, işine son verilen gazetecilerden Emel Amiri, ''Ben iktidar partisi olan Genel Halk Kongresine üye olmama ve hiçbir protesto gösterisine katılmamama rağmen işimden oldum'' şeklinde konuştu. İddialarla ilgili açıklama yapan televizyon yönetimi ise söz konusu kişilerin siyasi görüşlerinden dolayı değil, protestoların başladığı günden bu yana işlerini aksatmalarından dolayı kovulduklarını belirtti. Televizyon yöneticisi El Harazi açıklamasında, ''Biz çalışanlarımızı uyardık, fakat aylardır TV binasına gelmeyen personelimiz vardı. Onları siyasi eylemlere katılmamaları yönünde uyardık ama birçoğu telefonlara dahi cevap vermiyordu'' dedi.