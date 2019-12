30 milyonu tavukçulukta yediler

Mudurnu tesislerini satın alarak Mu-Pi markası ile sektöre giren Kılıç Holding krizin etkilerine artık pes etti. Holding şimdi büyük umutlarla yatırım yaptığı tavukçuluk sektöründen çıkma kararı aldı.



Hormon tartışmaları, kuş gribi, kuraklık gibi ard arda gelen sorunlardan dolayı bir türlü belini doğrultamayan tavukçuluk sektörü fire vermeye devam ediyor. İki ay önce kapısına kilit vuran Köy-Tür'ün ardından geçtiğimiz yıl Mudurnu tesislerini satın alarak Mu-Pi markası ile sektöre giren Kılıç Holding de pes etti.



"AB'ye ihracatın önü açılacak. Pazarda yeni fırsatlar" umuduyla sektöre giren Kılıç Holding, yaklaşık bir ay önce sessiz sedasız tesislerini ve markasını İleri Tavukçuluk'a devretti. Ancak İleri Tavukçuluk'un da girişimi uzun soluklu olamadı. 25 milyon YTL zarar ile tesisleri devir alan İleri Tavukçuluk önünü göremediği için üretimini kısmen durdurdu. Tesislerin kapanıp kapanmayacağına ilişkin son karar önümüzdeki günlerde verilecek.



İşe başladıkları günden bu yana zarar ettiklerini anlatan İleri Tavukçuluk'un ortaklarından İhsan Bozan, "Belki yönetici olarak bizim yaptığımız hatalı manevralar da olsa genel olarak sektör sıkıntı içinde. Tavukçuluk sektörü 14 aydır zarar ediyor. Herkesin gücü, bakış açısı aynı değil. Biz zararın daha da büyümemesi için olayı bu noktada kesmeye karar verdik. Zaten şu şartlarda girdileri tedarik edemediğimiz için devam etmemiz de mümkün değil" açıklamasını yaptı.



Kılıç ile hiçbir bağımız kalmadı



Balıkçılık sektöründeki yatırımları ile tanınan Kılıç Holding, geçtiğimiz yıl mayıs ayında Mudurnu Tavukçuluk'un tesislerini 16 milyon YTL'ye satın alarak Mupi markasıyla sektöre giriş yapmıştı. Holding, tesislere ve Mupi markasına toplam 30 milyon YTL tutarında yatırım yapmıştı. Kılıç'ın, yaklaşık bir ay önce Kılıç Entegre Tavukçuluk şirketini kapattığı ortaya çıktı.



Üretimin gerçekleştiği tesisler ise Kılıç Entegre'nin Kanatlı Grubu Başkanlığını yürüten İhsan Bozan ve 4 ortağının kurduğu İleri Tavukçuluk'a devredildi. Yönetim Kurulu başkanlığını İzmirli işadamı Esat İleri'nin üstlendiği İleri Tavukçuluk'un şu anda Kılıç Holding ile hiçbir ilişkisi kalmadığını açıklayan şirket ortağı İhsan Bozan, "Kılıç Holding bu işten 1.5 ay önce çıktı. Holdingin bu işten ayrılma kararı üzerine çalışanlar olarak yeni bir şirket kurduk ve Mupi markasıyla üretimi biz devraldık. Kılıç Holding veya Kılıç Deniz Ürünleri'nin şu anda Mupi markası ve üretim ile hiçbir ilişkisi kalmadı" diye konuştu.



"Beyaz et sektörü uzun zamandır ciddi bir darboğazda. Maliyetlerimiz çok yüksek. Döviz kurlarındaki artış maliyetlerimizi daha da artırdı. Sürekli krizlerle boğuşan sektör son olarak global finans krizi tuz biber oldu. Tüketim oranları düştü. Talepteki daralma bizi zarar sürükledi" diyen Bozan, şöyle devam etti: "Sahaya civciv vermiyoruz. Üretimin durup durmayacağına bir ay içinde karar vereceğiz" dedi. Mupi markalı piliçler bir ay da piyasaya çıkmaya devam edecek. Bozan, uygun bir ortak bulmaları halinde üretime devam edebileceklerini söyledi.



Sektör 14 aydır zararda



Sektör temsilcilerine göre ise Kılıç Holding'in yatırımını yanlış bir zamanda yaptı. Sıkıntıların tırmandığı bir anda sektöre giren firmanın bu nedenle de tutunma şansının düşük olduğuna dikkat çeken sektör temsilcileri özellikle yeni oyuncuların mevcut duruma dayanamadığının altını çiziyor.



"Kılıç Holding'in piliç işinde karşılaştığı başarısızlığın arkasında, sektörün kendi iç sorunları var" diyen Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçılar Birliği (BESD-BİR) Başkanı Zuhal Daştan sektördeki arz fazlasının ciddi bir sıkıntı oluşturduğunu söyledi.



Daştan, şöyye devam etti: "Beyaz et sektörü zaten uzun zamandır krizde. Sektörde arz fazlası var. Tüketim 1 milyon adet civarında olmasına rağmen bu yıl 1 milyon 200 bin adet civarında üretim bekleniyor. İhracat olanakları sınırlı olunca arz fazlasını piyasa kaldırmadı ve bu firmalar üretimi durdurdu. Küresel mali krizin etkileri ise piyasada daha yeni yeni hissediliyor. Kılıç Holding daha önce tavuk işini yapmamıştı ama yönetimde bu işi bilen, sektörü tanıyan insanları istihdam ettiler. Bu nedenle sektörü bilmiyorlardı demek çok doğru değil. Beyaz et sektörü arz fazlası sorununu halletmedikçe önümüzdeki dönem yeni firmalar da kapanabilir. Çünkü sektör gerçekten çok zor durumda."



Üç kez el değiştirdi



Bir dönem bölgenin en büyük istihdam kaynağı olan Mudurnu Tavukçuluk, 1967 yılında Tevfik Türesin tarafından 500 piliçle kuruldu. İflas ettiği 2001 yılına kadar hızla büyüyen Mudurnu'nun piliç sayısı 27 milyona ulaştı.



Yine 2001'e kadar çalışan sayısı 2200'ü buldu. 2001'de yaşanan krizin ardından, bankalara olan kredi borcu nedeniyle Türesin ailesinin malvarlığına, tüm alacaklarına haciz geldi. Ardından İlhan Çetinkaya, Haziran 2005 tarihinde iflas masasından 10.5 milyon YTL'ye satın aldığı bu tesisi 6 milyon YTL'lik bir yenileme yatırımı ile Şubat 2006'da yeniden üretime geçirmiş, 570 kişiyi de işe almıştı. Piliç işinden çıkmaya kara veren İlhan Çetinkaya, 2007'de Mudurnu Tavukçuluk tesislerini 16 milyon YTL'Ye Kılıç Holding bünyesindeki Kılıç deniz Ürünleri'ne, Mudurnu Tavuk isim hakkı ve markasını 4 milyon YTL artı KDV ile ise Pak Tavuk'un sahibi Zuhal Daştan'a satmıştı.