-30 milyon TL'lik sahte fatura düzenlemişler İSTANBUL (A.A) - 26.09.2011 - Sahte fatura düzenleyerek, kamuyu 30 milyon TL zarara uğrattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 kişi mahkemece tutuklandı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca Türkiye genelinde yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda Büyükçekmece başta olmak üzere il genelinde sahte fatura düzenlendiği duyumunun alınması nedeniyle çalışma başlatıldı. Çalışmalar sonucunda B.K'nın elebaşılığını yaptığı belirlenen organize suç örgütünün, mali müşavirlik ve muhasebecilik şirketleri vasıtasıyla elde ettikleri 117 şahıs ve şirketlere ait bilgileri kullanarak, bilgisayar ortamında sahte fatura düzenleyip, organize bir şekilde piyasaya sattıkları ve bu şekilde kamuyu 30 milyon lira zarara uğrattıkları belirlendi. Yaklaşık 6 ay boyunca sürdürülen teknik ve fiziki takipler sonucunda, örgütün elebaşı B.K ile örgüt üyelerinin kimlik ve adres bilgileri tespit edildi. Adli makamlardan alınan arama ve el koyma kararları uyarınca, 20 Eylül'de 12 adrese düzenlenen operasyonda, örgütün elebaşı B.K. ile T.S., A.B., E.G., A.T., E.Y., A.A., E.K., H.K., M.D. ve T.T. gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerinin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 589 adet sahte olduğu değerlendirilen fatura, 370 adet sahte olduğu değerlendirilen boş fatura, 2 koli sipariş teklif formu, havale dekontları, tapu, posta havale kağıtları, posta çekleri, boş-dolu fatura ve sevk irsaliyesi gibi mali belge, 1 adet bankamatik ve kredi kartı kopyalama cihazı, 2 adet sahte fatura yapımında kullanılan çelik numaratör, 1875 TL tutarında 2 senet, 10 adet çek fotokopisi, 175 adet tahsilat fişi, 345 adet posta çeki, 2 telefon rehberi, 1 ajanda, 9 adet CD, firmalara ait 18 adet kaşe, 7 adet vergi levhası, 3 adet dizüstü bilgisayar, 2 adet bilgisayar, 9 adet cep telefonu, 11 adet sim kart, 1 milyon 302 bin bedelli 1 adet gelir idaresi mal ve hizmet bildirim belgesi ele geçirildi. Gözaltına alınan kişilerin, bazılarının ''dolandırıcılık'', ''hırsızlık'' ve ''6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet etmek'' gibi suçlardan kayıtlarının bulunduğu, sağladıkları haksız kazançla lüks bir yaşam sürdükleri, bazılarının çok sayıda evininin olduğu, 3 şüphelinin de elde ettikleri haksız kazancı Kırım serbest bölgede kurdukları şirket vasıtasıyla akladıkları öğrenildi. Jandarmada işlemleri tamamlanıp, adliyeye sevk edilen 11 kişi tutuklandı.