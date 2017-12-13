30 milyon liralık 'kobra zehiri' operasyonu

Çağatay KENARLI / İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL\'da düzenlenen operasyonda bir otomobil içinde 1725 tüp kobra zehiri ele geçirildi.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine \'kobra zehri\' satışı yapan bir kişiyi belirledi. Polis ekipleri, E.Ç. isimli şüpheliyi takip etmeye başladı. E.Ç. geçtiğimiz pazartesi günü otomobille ilerlerken Bahçelievler\'de durduruldu. Otomobilde yapılan aramalarda toplam 1725 tüp kobra zehirine ulaştı.

30 MİLYON LİRA DEĞERİNDE

Kobra zehiri tüplerinden bazı numuneler incelemek üzere İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesine yollandı. Polis ekipleri, yasadışı yollarla Suriye\'den getirilen kobra zehrinin piyasa değerinin yaklaşık 30 milyon lira olduğunu tespit etti.

İLAÇ VE KİMYA ŞİRKETLERİNE PAZARLAMAYA ÇALIŞMIŞ

Gözaltına alınan şüpheli E.Ç.\'nin, elindeki kobra zehirlerini kimya ve ilaç sektöründeki bazı firmalara satmaya çalıştığı belirlendi. Polis, E.Ç. ile iletişime geçen kişileri belirlemek için çalışma başlattı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de ay başında Fatih\'te bulunan sur dibine gömülü 123 tüp kobra zehri ele geçirilmişti.

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