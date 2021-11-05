30 milyon liralık dosya kapatıldı: Beykoz Belediyesi'ndeki kamu zararı için müfettiş görevlendirilmedi

CHP, bazı reklam ve ilan gelirlerini almayan Beykoz Belediyesi’nde 30 milyon liralık kamu zararı belirledi. AKP’li Başkan Murat Aydın ve bazı çalışanlar hakkında suç duyurusunda bulunurken, kamu zararı için müfettiş görevlendirilmedi.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre; Beykoz Belediyesi'nin 30 milyon liralık kamu zararı oluşturduğu CHP tarafından tespit edilmesine karşın yasal olarak harekete geçmesi gereken belediye başkanlığı harekete geçmedi. Denetim Komisyonu üyesi CHP’li meclis üyesi Cemal Sataloğlu, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’na başkan Murat Aydın ve bazı çalışanlar hakkında “ihaleye fesat karıştırma” ve “görevi kötüye kullanma” suçlamasıyla şikayette bulundu. ‘İhaleye fesat karıştırma’ suçundan soruşturma başlatıldı. Sataloğlu, dosyaya atanan bilirkişi Orhan Şenocak’ın sosyal medyasında AKP’yle ilgili paylaşımların yer aldığını belirterek “Sosyal medyasında taraflı paylaşımlar tespit ettim. Dosyaya bildirmek istedim ancak dosyanın kapatıldığını öğrendim” dedi.

Süreç nasıl işledi?

Sataloğlu, belediye başkanı Murat Aydın ve bazı belediye çalışanları hakkında suç duyurusunda bulundu ve dilekçesine 2019 yılı denetim raporu şerhini de ekledi. Sataloğlu’nun şikâyet dilekçesi üzerine cumhuriyet savcısı dosyayı ikiye böldü. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı Hazırlık Bürosu 9 Kasım 2020’de İçişleri Bakanlığı’na bir yazı yazdı. Savcı söz konusu yazıda “İHH Vakfı tarafından yapılan reklam ve ilan gelirini almamak” eyleminin “görevi kötüye kullanma” suçunu oluşturduğunu belirterek soruşturma yapılmasına izin verilmesini istedi. Ayrıca “ihaleye fesat karıştırma suçları”yla ilgili bir müfettiş görevlendirilerek her bir iddia ile ilgili olarak ayrıntılı inceleme yapılmasını talep etti.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nden 23 Aralık 2020 tarihinde gelen yanıtta taleplerin kanun kapsamında olmaması gerekçesiyle soruşturma izni verilmesi ya da müfettiş görevlendirilmesinin mümkün olmadığı belirtilerek ön araştırma yapılması istendi. Cumhuriyet savcısı Beykoz Belediye Başkanlığı’na 30 Aralık 2020’de bir yazı yazarak ihale dosyasını istedi.

"İtiraz ettirmediler"

Beykoz Belediye Başkanlığı tarafından 17 Şubat 2021’de savcılığa gönderilen yazılı savunmada “ihaleye fesat karıştırma” suçuna ilişkin iddialar kabul edilmedi. Yazıda özetle iddialar alt alta sıralanarak ihale sürecinin kamu ihale mevzuatı dahilinde yürütüldüğü ve hukuka aykırılık bulunmadığı ifade edildi. Dosya hakkında bilirkişi incelemesine karar verildi. Dosyaya Şenocak’ın da aralarında bulunduğu bir bilirkişi heyeti atandı. İlçe belediyesinin CHP’li meclis üyesi Cemal Sataloğlu, “Bilirkişi Orhan Şenocak’ın sosyal medya üzerinden AKP ile ilgili taraflı paylaşımlarının bulunduğunu tespit ettim. AKP sempatizanı olduğunu dosyaya bildirmek istedim ancak dosya kapatıldı. Dosyada beni de ihbar eden konumuna getirdiler. Bu yüzden ne kararı tebliğ ettiler ne de dosyayı inceleme, itirazda bulunma fırsatı tanındı. Bilirkişi raporunu görmek istedik. Onu da göstermediler. ‘Görevi kötüye kullanma’ suçuna ilişkin ise süreç devam ediyor. Soruşturma izni talebine bir dönüş olmadı” dedi.