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Ekonomi

30 MİLYAR LİRALIK PRİM BORCU YAPILANDIRILDI ANKARA (A.A)

06 Haziran 2011 14:31

-30 MİLYAR LİRALIK PRİM BORCU YAPILANDIRILDI ANKARA (A.A) - 06.06.2011 - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Emin Zararsız, prim borcu yapılandırmaları kapsamında işverenler ve sigortalılar tarafından 1 milyon 828 bin 588 başvuru yapıldığını, 30 milyar 325 milyon 685 bin lira borcun yapılandırıldığını bildirdi. Zararsız, SGK başkanlık binasında düzenlediği basın toplantısında, yapılandırma sonrası tutarın 21 milyar 897 milyon 337 bin liraya indiğini belirtti. Taksitle ödeme tercihleri nedeniyle uygulanan vade farklarıyla birlikte yapılandırma sonrasında 25 milyar 87 milyon 472 bin lira tahsil edilecek tutarın ortaya çıktığını ifade eden Zararsız, bu tutarın 1 milyar 531 milyon 844 bin lirasının tahsil edildiğini kaydetti.

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