30 milyar dolar değerinde Bitcoin 'çöp' oldu!

Son zamanların en önemli sanal parası ‘Bitcoin’ kullanıcı hataları ile gündemdeki yerini koruyor. Para sisteminde unutulan paranın değeri 30 milyar dolar olduğu öğrenildi.

Büyümesi engellenemeyen Bitcoin’in tükettiği enerjinin Slovakya büyüklüğünde olduğu düşünülüyor.

Günümüzde teknolojik gelişmeler hayatımızın her alanında etkili oldu. Yeme-içme alışkanlıklarımızdan alışverişimize kadar yaşam tarzımızda büyük değişiklikler ortaya çıkardı. Akıllı ürünler üzerinden gerçekleştirilen işlemlerle hayatın bir tık uzağında yaşarken, bir yandan da hayatımıza bu kadar nüfuz etmesinden endişe duyuyoruz. Korkulan tek konu teknolojinin yaşamımızı ele geçirmesi değil, bu dijital ortamda kaçırdığımız fırsatlar. 2009 yılında hayatımıza giren ve o yıldan itibaren büyümesi engellenemeyen bir sistem Bitcoin. Son dönemlerin en çok konuşulan konularından biri olan kripto para sistemi, kullanıcı hataları ile gündemde. Sabit disk ve benzeri cihazlar ile internetten uzak bir şekilde saklanabilen Bitcoin, yüklendiği cihaza erişim sağlanamadığında buharlaşıyor. Uzmanlar kullanıcı hatalarından dolayı bugüne kadar 30 milyar dolar Bitcoin’in çöpe gittiği tahmininde bulunuyor. Bir Bitcoin’in değeri yaklaşık 9 bin dolar (yaklaşık 36 bin Türk lirası) olduğu düşünüldüğünde, kaybolan miktarın boyutu külçe külçe altının eritilmesiyle aynı etkiyi yaratıyor. Öte yandan gelir getirisi iyi olduğu için sürdürülebilirliği bulunan bir madencilik olarak görülüyor. Fakat astarı yüzünden pahalı olmaya başlıyor. Çünkü, Bitcoin madenciliği oldukça fazla enerji tüketimine sebep oluyor. Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre Bitcoin ağı Slovakya kadar enerji tüketiyor.