-30 METRELİK UÇURUMDAN ''MUCİZE'' KURTULUŞ ALANYA (A.A) - 27.12.2010 - Antalya'nın Alanya ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otomobiliyle 30 metrelik uçurumdan sahile yuvarlandı. Hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Alınan bilgiye göre, Alanya'nın Dinek mevkisinde Nuri Apaydın yönetimindeki 07 NPM 51 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu 30 metrelik uçurumdan sahile yuvarlandı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye, polis ve ilk yardım ekipleri otomobildeki sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Otomobilden alınan sürücü, kurtarma ekiplerince halatla sedyeye bağlanarak uçurumdan çıkarıldı. Ambulansla Alanya Devlet Hastanesine götürülen sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı, bilincinin açık olduğu öğrenildi. Kazanın ardından ekipler, sahilde bulunan otomobili vinçle kaza yerinden çıkardı. Sahilden 300 metre açıkta balık tutarken kazayı gördüğünü anlatan Çağlar Taşçı, arkadaşlarıyla kaza yerine gittiklerinde sürücünün otomobilde olduğunu ve polisi arayarak haber verdiklerini söyledi. Hastanede polis tarafından ifadesi alınan sürücü Apaydın, seyir halindeyken otomobilin önüne hayvan çıkması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybettiğini belirtti.