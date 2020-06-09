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30 metrekarelik evden 15 ton çöp çıktı!

09 Haziran 2020 09:49

Manisa'da komşuların ihbarı üzerine bir eve giden zabıta ekibi, gördükleri karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. 30 metrekarelik evinde tek başına yaşayan 65 yaşındaki adamın evinden 15 ton çöp çıktı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde zabıta ekipleri, gelen şikâyet üzerine Yeni Mahalle Fırat Caddesi'ndeki bir evde tek başına yaşayan 65 yaşındaki Mehmet C.'nin 30 metrekarelik tek katlı evinden yaklaşık 15 ton çöp çıkardı.

30 metrekare evin tamamının çöplerle dolu olduğunu gören ekipler evinden çöplerin alınmasını istemeyen, Mehmet C.'nin zaman zaman öfkeli sözleriyle karşılaştı. (İHA)

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