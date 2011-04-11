-30 METRE UÇURUMDAN MUCİZE KURTULUŞ ALANYA (A.A) - 10.04.2011 - Antalya'nın Alanya ilçesinde 30 metrelik uçuruma yuvarlanan araçtan, biri bebek 5 kişi, hafif yaralı olarak kurtuldu. Alınan bilgiye göre Alanya'ya bağlı Kestel beldesindeki akrabalarını ziyaret ettikten sonra Gazipaşa yönüne gitmekte olan Hasan Ali Göktepe'nin (24) kullandığı 07 NGT 73 plakalı otomobil, Karagedik mevkinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. Denize düşmesine bir kaç metre kala yan yatan ve kayalıklara takılan otomobili gören vatandaşlar durumu jandarma, itfaiye ve 112 acil servise bildirdi. Kaza yerine gelen jandarma, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri, sürücü Hasan Ali Göktepe, eşi Hacer Göktepe (20), 4 aylık bebekleri Sudenaz ile Emine Songür (25) ve oğlu Kerim Songür'ü (10) otomobilden çıkararak ambulanslara taşıdılar. 4 ayrı ambulansa konulan yaralılar, Alanya Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Kaza yerinde kurtarma çalışması yapan jandarma ve sağlık görevlileri, kazada kimsenin ölmemesinin sevindirici ve mucize olduğunu söylediler. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.