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Spor

30 Mayıs Çarşamba DHA Spor Gündemi

MİLLİ TAKIM 11:00 A Milli Futbol Takımı, Tunus maçının hazırlıklarını sürdürecek  14:55 A Milli Futbol Takımı, Cenevre'ye gidecek TRABZONSPOR 11

30 Mayıs 2018 12:31

MİLLİ TAKIM
11:00 A Milli Futbol Takımı, Tunus maçının hazırlıklarını sürdürecek 
14:55 A Milli Futbol Takımı, Cenevre\'ye gidecek

TRABZONSPOR
11.00 Teknik direktör Ünal Karaman törenle imzayı atacak. 

TAHİNCİOĞLU BASKETBOL LİGİ 
-Yarı Final-
20:45 Fenerbahçe Doğuş - Banvit (1-0)

TÜRKİYE FUTBOL ANTRENÖRLERİ DERNEĞİ
Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) İstanbul ve Kocaeli\'de Bölgesel Gelişim Semineri düzenleyecek 

VOLEYBOL 
-Milletler Ligi-
18:00 Türkiye - Rusya
-Altın Avrupa Ligi-
15:30 Türkiye - Slovenya

ERKEKLER BASKETBOL 1. LİG FİNALİ
14:00 Bahçeşehir Koleji (0) - (2) Afyon Belediyespor
 

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