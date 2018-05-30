30 Mayıs Çarşamba DHA Spor Gündemi

MİLLİ TAKIM
11:00 A Milli Futbol Takımı, Tunus maçının hazırlıklarını sürdürecek
14:55 A Milli Futbol Takımı, Cenevre\'ye gidecek
TRABZONSPOR
11.00 Teknik direktör Ünal Karaman törenle imzayı atacak.
TAHİNCİOĞLU BASKETBOL LİGİ
-Yarı Final-
20:45 Fenerbahçe Doğuş - Banvit (1-0)
TÜRKİYE FUTBOL ANTRENÖRLERİ DERNEĞİ
Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) İstanbul ve Kocaeli\'de Bölgesel Gelişim Semineri düzenleyecek
VOLEYBOL
-Milletler Ligi-
18:00 Türkiye - Rusya
-Altın Avrupa Ligi-
15:30 Türkiye - Slovenya
ERKEKLER BASKETBOL 1. LİG FİNALİ
14:00 Bahçeşehir Koleji (0) - (2) Afyon Belediyespor