30 Mart'ta kaç kişi oy kullanacak?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, 30 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde oy kullanacak seçmen sayısının 52 milyon 695 bin 831 olduğunu belirterek, son seçimlere göre 2 milyon 505 bin 901 seçmen artışı olduğunu bildirdi.

Güven, 30 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin hazırlıkları değerlendirdi. Şeffaf sandıkların ve oy kullanma kabinlerinin imalatını çok önceden tamamladıklarını, bunların dağıtımını da yaptıklarını belirten Güven, Devlet Malzeme Ofisi aracılığıyla zarfları bastırdıklarını, ayrıca oy pusulası kağıtlarının da imalatının tamamlandığını ve dağıtımının sürdüğünü söyledi.

Oy pusulaları basıldıktan sonra sandık kurullarının bunları, ilçe seçim kurullarından aldığını anlatan Güven, kullanılmayanların paket haline getirilip mühürlendiğini ve ilçe seçim kurullarına teslim edildiğini, bunların da 2 yıl saklandıktan sonra imha edildiğini söyledi. -"Başörtülü hanımların görev yapabileceğine karar verdik" Kılık kıyafet konusuna da değinen Güven, "Önceki yıllarda ilçe seçim kurulu ve sandık kurullarında başörtülü hanımların yapamayacağı şeklinde YSK kararı vardı. Ancak bu sene oy birliğiyle bir karar aldık. Mevzuat açısından herhangi bir yasaklama olmadığından ilçe seçim kurullarında ve sandık kurullarında başörtülü hanımların görev yapabileceğine karar verdik" dedi.

Güven, seçmen sayısıyla ilgili de şu bilgileri verdi: "Seçmen sayısı bugün itibarıyla 52 milyon 695 bin 831 olarak kesinleşti. Bunlardan 540 bin 669 tanesi engelli seçmenimiz. Sandıklarımızın sayısı da belirlendi. Dışarıda cezaevi hariç 194 bin 310 sandıkta oy kullandıracağız. Cezaevinde kuracağımız sandık sayısı da 403. Geçen seçime göre 2 milyon 505 bin 901 seçmen sayısında artış mevcut. Yeni seçmenler, kayıtlı olmayıp da kayıt olanlardan oluşan bir fark. Bu, nüfusa göre normal bir artış. Bu sene ilk kez cezaevinde taksirli suçtan yatanların dışında sadece cezaevinde hükümlü olarak yatanların oy kullanmasını engelledik. Bihakkın tahliye tarihi dediğimiz sürede veya hükmün kesinleşmesinden cezaevine girinceye kadar geçen sürede dışarıda bulunanların oy kulanma hakkını verdik. Bu da bir farklılık yaratır tabii. İlk defa bu sene anayasal oy kullanma hakkı olduğu için insanlarımızın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gereğince böyle bir karar aldık." Muhabir: Ferdi Türkten, Aylin Sırıklı