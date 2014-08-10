T24 LogoT24 Logo
Gündem

30 Mart'ta hangi parti kaç oy almıştı?

30 Mart yerel seçimlerinde AKP 20 milyon 520 bin, CHP ve MHP 19 milyon 427 bin BDP/HDP ise 2 milyon 895 bin oy almıştı

10 Ağustos 2014 20:40

Türkiye Cumhurbaşkanını ilk kez kendi oylarıyla seçiyor. Üç adayın yarıştığı seçimin birinci turda sonuçlanabilmesi için geçerli oyların yüzde 50+1’ini almak gerekiyor. İlk turda hiçbir aday bu oy oranına ulaşamaz ise 24 Ağustos’ta ikinci tur seçim yapılacak. Burada ise birinci turda en çok oy alan iki aday yarışacak. Geçerli oyların çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı olacak. 

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce 30 Mart’ta yerel seçimler için sandık başına gidildi. 30 Mart'ta hangi parti kaç oy almıştı? İşte seçim sonuçları:  

 

30 Mart’ta kim ne kadar oy almıştı? 

 

Hürriyet’te yer alan habere göre, 30 Mart seçimlerinde AKP 20 milyon 520 bin; CHP 12 milyon 552 bin; MHP 6 milyon 875 bin, BDP/HDP ise 2 milyon 895 bin oy almıştı.

Bu oyların yüzdeye vurumu şöyle:

AKP yüzde 43,39,

CHP/MHP yüzde 43,23,

BDP/HDP yüzde 4,51

ETİKETLER

30 martseçimsonuçoranilbüyükşehirakpchpmhpbdp

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24