Türkiye Cumhurbaşkanını ilk kez kendi oylarıyla seçiyor. Üç adayın yarıştığı seçimin birinci turda sonuçlanabilmesi için geçerli oyların yüzde 50+1’ini almak gerekiyor. İlk turda hiçbir aday bu oy oranına ulaşamaz ise 24 Ağustos’ta ikinci tur seçim yapılacak. Burada ise birinci turda en çok oy alan iki aday yarışacak. Geçerli oyların çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı olacak.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce 30 Mart’ta yerel seçimler için sandık başına gidildi. 30 Mart'ta hangi parti kaç oy almıştı? İşte seçim sonuçları:

30 Mart’ta kim ne kadar oy almıştı?

Hürriyet’te yer alan habere göre, 30 Mart seçimlerinde AKP 20 milyon 520 bin; CHP 12 milyon 552 bin; MHP 6 milyon 875 bin, BDP/HDP ise 2 milyon 895 bin oy almıştı.

Bu oyların yüzdeye vurumu şöyle:

AKP yüzde 43,39,

CHP/MHP yüzde 43,23,

BDP/HDP yüzde 4,51