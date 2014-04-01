30 Mart tartışması: Seçimler şeffaf mı?



Hem seçimden galip çıkan AKP’nin hem de ana muhalefet partisi CHP’nin sonuçlara itirazları, seçimin şeffaf ortamda yapılmadığı iddialarını güçlendirdi.

AKP ile CHP’nin seçim sonuçlarına itirazları, dikkatleri iki partinin en iddialı oldukları İstanbul ve Ankara’ya çevirdi. Ankara’da AKP’li Melih Gökçek ile CHP’nin MHP kökenli adayı Mansur Yavaş arasında kıyasıya süren başkanlık yarışında, resmi olmayan sonuçlara göre kazanan isim Melih Gökçek oldu. Gökçek, oyların yüzde 44,9’unu alırken, Yavaş’ın oylarının yüzde 43,8’de kalmasına CHP itiraz etti. Adaylar arasındaki oy oranının çok az olması, Ankaralılarda da “seçim sonucunda yanlışlık var” kanaati oluşturdu. Yavaş’ı destekleyen Ankaralılar, YSK önünde iki gündür seçim sonuçlarını protesto ediyor ve oyların yeniden sayılmasını istiyor.

Mansur Yavaş: İtiraz süresi uzatılsın

Seçim sonuçlarıyla ilgili olarak Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) giden Mansur Yavaş, sonuçlara itiraz süresinin uzatılmasını istedi. 12 bin 400 sandığı yeniden incelediklerini anlatan Yavaş, "Ankaralı oyuna sahip çıkıyor. Kullanılan bütün oyları gözden geçiriyoruz. Yanlışlıkla, bilerek veya bilmeyerek sağa, sola yazılan oylar var. Bunların bir kısmını tespit ettik. Buradaki derdimiz şu, Ankaralının bir tek oyu boşa gitmesin. Demokrasi yerini bulsun” diye konuştu.

Seçmenlerden ve CHP’den gelen “Islak imzalı tutanaklarda hatalar var” iddiası, YSK’da da mercek altına alındı. YSK Başkanı Sadi Güven, vatandaşlara “Sakin olun” çağrısı yaparken, “Islak imzalı tutanaklarda hata varsa, bunlar düzeltilir. Kimsenin endişesi olmasın” açıklaması yaptı. Kesin sonuçların ne zaman açıklanacağını duyurmaktan kaçınan Güven, bunun yasal bir süreç olduğuna dikkat çekti. Islak imzalı tutanakların seçimin teminatı olduğunu vurgulayan Güven, kesin sonuçların herkesi ikna edecek ölçüde gerçeği yansıtacağını söylese de Ankara’da gergin bir bekleyiş var. Keçiören, Yenimahalle ve Çankaya ilçelerinde oyların yeniden sayılması ihtimalinin yükseldiği belirtiliyor.

Melih Gökçek: Puan farkı daha fazla

Ankara’daki seçim sonuçlarına AKP’li Melih Gökçek’in de itirazları var. AKP ile CHP arasındaki oy farkının daha yüksek olduğunu iddia eden Gökçek, YSK düzeltmeler yaptığında kendisinin daha büyük bir farkla CHP’nin önünde olduğunun görüleceğini dile getirdi.

2009 yerel seçimlerinde MHP'nin adayı olarak Gökçek’in karşısına çıkan Mansur Yavaş, oyların yüzde 27’sini alarak Gökçek’in en yakın rakibi olmuştu. Yavaş’ın Ankara’daki oy potansiyeline güvenen CHP de 2014 yerel seçimine Ankara’da iddialı girmek için Yavaş’ı saflarına katmış, Yavaş’ın Gökçek’i yeneceğini iddia etmişti. 30 Mart akşamı, Ankara’da ilk açıklamayı yapan isim Yavaş, oyların yüze 51’ini aldığını söylemiş ancak sabaha kadar süren gerilimli oy pusulası sayımı sonucunda Yavaş’ın, Gökçek’in gerisine düştüğü görülmüştü. O sırada, Ankara’da kimi ilçelerde elektrik kesintilerinin yaşandığı gözlemlenmişti.

'Oylar yeniden sayılsın'

CHP’nin İstanbul’daki seçim sonuçlarına da itirazı var. CHP adayı Mustafa Sarıgül, seçimlerde aldığı mağlubiyetin ardından yaptığı açıklamada, oyların yeniden sayılmasını istedi. Sarıgül, "Tek bir oyun çalınması bile kara bir lekedir. Oylarımıza hep birlikte sahip çıkacağız. Bizim müracaatımıza destek verin, sandıklar bir kez daha sayılsın. İstanbul seçiminde şaibe yok diyorsanız, tutanaklarda sorun yok diyorsanız, oylar yeniden sayılsın” diye konuştu.

CHP; Antalya, Yalova, İzmir’in ilçeleri başta olmak üzere daha birçok ilde seçim sonuçlarına itiraz ediyor ve oyların yeniden sayılmasını istiyor.

AKP’nin de itirazları var

Seçim sonuçlarına AKP’nin de itirazları var. AKP, yüzde 1,7 oranında oy farkıyla kaybettiği Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde sandıkların yeniden sayılmasını istedi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu, “50 bin oyun nasıl sayıldığı belli değil” açıklaması yaptı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini MHP’nin 410 bin 370 oyla kazanırken, AKP’nin oyu 390 bin 132 oldu. AKP, Hatay’da da seçim sonuçlarına itiraz etti. Bazı sandıklarda oylar yeniden sayıldı ancak Hatay’da kazanan değişmedi ve CHP, Hatay’ı alan parti oldu.

Elektrikler neden kesildi ?

Seçim sonuçlarına itirazların tüm Türkiye geneline yayılması dikkat çekiyor. Seçim günü ülkenin kimi yerlerinde yaşanan elektrik kesintileriyle ilgili açıklama Enerji Bakanı Taner Yıldız’dan geldi. Yıldız, bir trafoya yaklaşık 4 metreden atlayan bir kedinin girmesi nedeniyle kısa devre yaşandığını açıklayınca, sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu. Yıldız’ın açıklamalarının ikna edici olmadığını belirten vatandaşlar, hükümetin daha ikna edici açıklamalar yapmasını istiyor.