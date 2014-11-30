'30 Mart seçimlerinde tutanaklar bilgisayara AKP'liler tarafından girildi'

Kâğıthane İlçe Seçim Kurulu Müdürü T.A., 30 Mart yerel seçimlerindeki oy hırsızlığı kapsamında verdiği ifadede, seçim sonuç tutanaklarının bilgisayarlara işlendiği sırada, kurulda görev yapan hâkimlerin yorulduğunu ve tutanakların AKP’liler tarafından girildiğini söyledi.

CHP’nin başvurusu üzerine incelenen Kâğıthane’deki 36 şüpheli sandıktan 22’sine dava açılmıştı, son açılan davalarla birlikte bu sayı 29’a yükseldi. Öte yandan, soruşturma aşamasında alınan ifadeler ortaya çıktı.

Hâkim yorulunca AKP’liler yazdı

Aysun Yazıcı’nın Taraf’taki haberine göre, soruşturma kapsamında ifadesi alınan Kâğıthane İlçe Seçim Kurulu Müdürü T. A.’nın ifadesi, hem sanıkların savunmalarını doğruladı, hem de skandal bir gerçeği ortaya çıkardı. T. A. ifadesinde, sonuçların sayıldığı ve bilgisayarlara işlendiği gizli odada AKP’lilerin olduğunu itiraf etti. T.A. oyların kayda geçirildiği anla ilgili, “Orada bulunmamaları gereken birkaç kişi vardı. Hatta bu kişileri kavga edip odadan kovdum” dedi. Seçim sonuç tutanaklarının bilgisayarlara işlendiği sırada, kurulda görev yapan hâkimlerin yorulduğunu ve tutanakların AKP’liler tarafından girildiğini itiraf etti.

T. A. ifadesinde, “Geç saatlerde seçim hâkimi yorulduğu zaman bizim de yorgunluğumuzdan yararlanarak, bu tutanakları orada bulunan O.T, ve oğulları T.T. ile H.T. isimli kişiler girdi. Bu kişilerin herhangi bir tahrifat yaptıkları konusunda bir şey diyemem, çünkü görmedim. Bu kişilere, bulunmamaları gereken yerde ne yaptıklarını, neden tutanakları incelediklerini sorduğumda, bana sonuçları aldıklarını söylediler, hâlbuki bu tutanaklar tüm partililere sandık başında verilmişti. Bu kişilerin AKP’li olduklarını biliyorum” dedi.

‘Tutanaklarda işlem yapmadım’

Bu ifade üzerine savcılık, odaya giren AKP’lileri ifadeye çağırdı. O.T. ifadesinde, “Ak Parti İlçe Yönetim Kurulu’na üyeyim. Partinin seçim işleri başkanıyım. Orada gözlemci sıfatıyla bulunabilirim. Tutanaklar üzerinde herhangi bir işlem yapmadım” dedi. Savcılık, üç AKP’li hakkında “Tahrifatı yaptıklarına dair kesin sonuca varılamadığı” gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi.

CHP: Bu bir skandal

Bu ifadelere karşı CHP Kâğıthane Başkan Adayı Zeynel Öztürk ifadenin bir “skandal” olduğunu söyledi. Seçim Kurulu üyeleri dışında kimsenin girmemesi gereken yere AKP’lilerin alınmasının oy hırsızlığını belgelediğini söyleyen Öztürk, “Oyların bilgisayara işlendiği kozmik odada AKP’liler var. Bu usulsüzlük, seçim kurulu müdürü tarafından itiraf edildi. Bu odaya sadece Seçim Kurulu’nun özel olarak görevlendirdiği kişiler girebilir, başka kimse giremez. Hele ki bir siyasi parti üyesi asla giremez. Bu bir skandal” dedi.