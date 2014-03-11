30 Mart: Herkes İstanbul’un peşinde



Yirmi yıldır İstanbul’u kaptırmayan iktidardaki AKP, seçmenin karşısına “İstanbul, yine bizim olacak. Hiç endişeniz olmasın” söylemiyle çıktı. Ana muhalefetteki CHP, İstanbul’u; Şişli’de rakipsiz sayılan Mustafa Sarıgül ile zorlayacak. Sarıgül, İstanbul için projelerini kamuoyuna açıklarken, “Bir belediye başkanı 10 yıldan fazla görevde kalmamalı” dedi ve AKP’li rakibi Kadir Topbaş’ın İstanbul’a veda vaktinin geldiğini iddia etti. MHP, Gezi Parkı eylemlerine destek veren 1976 doğumlu Rasim Acar’la, BDP de, halk arasında “Gezi kahramanı” olarak adlandırılan Sırrı Süreyya Önder’le İstanbul yarışına katılıyor.

10 milyon seçmen

30 Mart seçimlerinde İstanbul’da 9 milyon 997 bin seçmenin oy kullanması bekleniyor. Peki partiler, İstanbul yarışının neresindeler ?

20 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Kadir Topbaş, AKP’nin İstanbul için yeniden adayı gösterildi. Topbaş 2004 seçimlerinde yüzde 45, 2009’da yüzde 44 oy almıştı. Gezi Parkı eylemleri sırasında zaman zaman göstericilerin yanında olsa da, çoğu zaman hükümetin göstericileri bastıran söyleminden bir türlü uzaklaşamamakla eleştirilen Topbaş’ın bu tavrının 30 Mart oylarına nasıl yansıyacağı merakla bekleniyor.

Topbaş, İstanbul’un en büyük sorunu sayılan ulaşım için ortaya koyduğu projelerle seçmeninden yine oy alacağını ve ‘kaybetmeye’ dönük hiçbir endişesi bulunmadığını açıkladı. Asya ve Avrupa’yı yeraltından birbirine bağlayan Marmaray’ın faaliyete geçmesi, yeni metro hatları ve 3. Boğaz Köprüsü, Topbaş’ın seçim için en büyük kozları. Ancak Topbaş’ın oylarında bu kez projelerden çok ‘hükümet-cemaat gerilimi’nin rol oynayacağı dile getiriliyor.

Partisinden önde giden isim: Sarıgül

Seçime, belediyecilikte iddialı isimlerle girme stratejisi izleyen CHP’nin İstanbul adayı; Mustafa Sarıgül. 2004 seçimlerinde İstanbul için CHP’nin adayı Kemal Kılıçdaroğlu’ydu. Kılıçdaroğlu ismi CHP’nin İstanbul’daki oy oranını yüzde 37’ye taşımış, Kılıçdaroğlu’nun bu başarısı ona CHP’nin genel başkanlığı yolunu açmıştı. Şimdi İstanbul’da kazanan aday Sarıgül olursa ve Kılıçdaroğlu’ndan fazla oy alırsa, CHP içinde yeni bir ‘liderlik’ tartışmasının da alevleneceği dile getiriliyor.

İstanbul için yapılan anketlerde Kadir Topbaş’ın en iddialı rakibi gösterilen Sarıgül, kent için projelerini basın toplantısıyla duyurdu. “Kadir Abimize çok teşekkür ederiz ama o yoruldu artık” diyen Sarıgül’ün, “İstanbul’a Ankara’dan müdahalelere son verilecek” açıklaması dikkat çekti.

Sarıgül; “İstanbul'un çevre değerlerine sahip çıkılacak. Ekolojik koridorlar, su havzaları korunacak. 2 yeni baraj yapılacak. Deniz suyunun arıtılarak kullanma suyuna dönüştürülmesi için çalışmalar başlatılacak” dedi. Sarıgül, bir kişinin bile ‘hayır’ demesi durumunda kentte bina yıkımının olmayacağını dile getirdi. İstanbul’u depremlere hazırlıklı hale getirmek de Sarıgül’ün projelerinde öne çıkıyor.

Sarıgül’ün projeleri arasında Gezi Parkı protestoları sırasında hayatını kaybedenlerin anısına bir anıt yaptırmak da var. Taksim, Kadıköy, Üsküdar, Aksaray, Beyazıt ve Beşiktaş meydanlarını yeniden düzenlemeyi hedeflediğini anlatan Sarıgül, Sarayburnu’ndan Yedikule’ye sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte büyük bir kent parkı oluşturmayı da düşünüyor.

MHP ve BDP’den ‘Gezi’ açılımı

MHP, İstanbul için aday tercihini kariyerinde şehir bölge plancılığı, ulaşım ve afet konularından uzmanlığı bulunan bir isimden yana kullandı. 1976 doğumlu Rasim Acar’ın Gezi Parkı protestolarına destek vermesi dikkat çekiyor. İstanbul’da polisle göstericiler arasındaki çatışmaların en yoğun olduğu dönemde polis müdahalesine karşı çıkan Acar, sosyal medyanın en popüler sitesi Twitter üzerinden de Gezi eylemcilerini destekleyen mesajlar yayınlamıştı.

BDP’nin İstanbul adayı da; siyasetin, sinemanın ve medyanın popüler isimlerinden Sırrı Süreyya Önder. Kürt sorununa ilişkin çözüm sürecinde de ismi öne çıkan Sırrı Süreyya Önder, Gezi Parkı eylemleri sırasında dozerin önüne çıkması ile dikkatleri çekmişti. Önder’in, İstanbul'da Kürt siyasi hareketine yakın kesimlerin yanı sıra kentli, eğitimli ve solcu kesimlerden de oy alabileceği hesaplanıyor.