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Spor

30 Mart Cuma DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Kayserispor Başkanı Erol Bedir: "Avrupa için Fenerbahçe'yi yenmeliyiz" Deniz Türüç: "İnşallah iyi bir maç olur

30 Mart 2018 12:33

(ÖZEL) Kayserispor Başkanı Erol Bedir: \"Avrupa için Fenerbahçe\'yi yenmeliyiz\"
Deniz Türüç: \"İnşallah iyi bir maç olur. Üç puan almak istiyoruz. Taraftarımızın stadı doldurmasını bekliyoruz. Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız\"

SPOR TOTO SÜPER LİG
20.00 Demir Grup Sivasspor - Kardemir Karabükspor

FENERBAHÇE
11.00 Başkan Aziz Yıldırım basın toplantısı düzenleyecek. Yıldırım\'ın, haziran ayındaki genel kurulda başkanlığa yeniden adaylığıyla ilgili konuşması ve projelerini açıklaması bekleniyor.
- Sosyal Sorumluluk Projeleri Geliştirme Komitesi tarafından ikindi namazına müteakip Fenerbahçe Camisi\'nde başta Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Afrin şehitlerimiz ve bütün şehitlerimiz için mevlit okutulacak.
ALİ KOÇ İZMİR\'DE
18.30 \"Özlenen Fenerbahçe İçin\" sloganıyla seçim çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe\'nin başkan adayı Ali Koç, İzmir\'de projelerini anlatacak.

GALATASARAY
11.00 Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam edilecek.

BEŞİKTAŞ
18.00 Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıkları tamamlanacak.

TRABZONSPOR
Bordo-mavililer, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürecek.

VOLEYBOL
-Efeler Ligi-
18.00 Maliye Piyango - Ziraat Bankası

GÜREŞ
- Büyükler 1\'inci Lig ikinci hafta müsabakaları Kahramanmaraş\'ta yapılacak.
- 17 ülkeden yaklaşık 500 sporcunun mücadele edeceği Uluslararası Yıldızlar Zafer Kupası Gebze\'de devam edecek.

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