''30 maddelik Terörle Mücadele Paketi geliyor; OHAL kalıcı hale getiriliyor şeklinde tartışmalar yaşayabiliriz''

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, 30 maddelik Terörle Mücadele Yasası'nın gelecek hafta Meclis'te görüşüleceğini yazdı. Söz konusu düzenleme hakkında ''OHAL kalıcı hale getiriliyor şeklinde tartışmalar yaşayabiliriz'' diyen Selvi, tasarının ''Geçici olarak sokağa çıkma yasağı ilan etme, şehirlerdeki gösteri ve yürüyüşleri güvenlik gerekçesiyle iptal etme, gözaltı ve tutukluluk sürelerini uzatma'' gibi hükümleri içereceğini belirtti.

Abdülkadir Selvi'nin ''Yeni bakanlardan beklentiler'' başlıklı (16 Temmuz 2018) yazısının ilgili kısmı şöyle:

Yeni döneme, OHAL kaldırılarak olumlu bir başlangıç yapılacak. FETÖ ve PKK tehlikesi sürdüğü, Suriye ve Irak’taki operasyonlar devam ettiği için yasal boşluk oluşmaması amaçlanıyor. O nedenle 30 maddelik bir Terörle Mücadele Paketi geliyor. OHAL kalıcı hale getiriliyor şeklinde tartışmalar yaşayabiliriz. Fransa da OHAL’i kaldırırken benzer düzenlemeler yapmıştı. Normalleşme sağlanınca, yeni düzenleme olacak mı orasını bilemiyorum. Ama kısmi OHAL ilanı, geçici olarak sokağa çıkma yasağı ilan etme, şehirlerdeki gösteri ve yürüyüşleri güvenlik gerekçesiyle iptal etme, gözaltı ve tutukluluk sürelerini uzatma gibi hükümler geliyor. 30 maddeden oluşacak teklifin çarşamba günü Meclis’e sunulması, önümüzdeki hafta ise yasalaşması bekleniyor.

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