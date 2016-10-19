30 maçta 130 gol attı, rekorlar kitabına girdi; işte Şadi Çolak'ın hikâyesi

18 yaşındayken 30 maçta 130 gol attı, 2005'te Galatasaray'ın kapısından döndü ve adını Guiness Rekorlar Kitabı'na yazdırdı. Gol makinesi Şadi Çolak'ın belgeseli çekildi.



1982'de Rize'de bir golcü doğdu. Futbola 15 yaşında başlayıp 18 yaşındayken 30 maçta 130 gol kaydeden bu isim Şadi Çolak'tı.

goal.com'un haberine göre; kariyerine Telekomspor'da başlayan Şadi Çolak, 16 yaşında Çaykur Rizespor'un pilot takımı olan Çayspor'a transfer oldu. İlk sezonunda 30 maçta 68 gol atan Şadi, ikinci sezonunda ise tüm rekorları silip attı. Henüz 18 yaşındayken 30 maçta 130 gol kaydeden Şadi, adını Guiness Rekorlar Kitabı'na yazdırdı.

Bir sonraki sezon Çaykur Rizespor'da forma giyen gol makinesinin bir önceki sezon attığı 130 gol, adeta başına bela oldu. Çıtayı en tepeye çıkaran oyuncu için beklentiler çok yüksekti. 20-30 gol kaydetmesi bile onun için yeterli olmadı.

Galatasaray transferden son anda vazgeçti

23 yaşındayken 2005-2006 sezonunda 1.Lig takımlarından Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'da forma giyen Şadi, 37 maçta 20 gol atarak bu performansıyla Galatasaray'ın dikkatini çekti.



Transfer görüşmeleri bile başlamıştı fakat kadrosunda birçok forvet oyuncusu barındıran Galatasaray, transferden vazgeçti. Şadi Çolak alt liglerde attığı onlarca golün karşılığını alamadı ve 32 yaşında futbolu bıraktı. 130 gol attığı sezon maç başına gol ortalaması 4.33'tü.

"Emenike 15 golle Fenerbahçe'ye transfer oldu, 22 gol attım 2. lige gittim"

Bir röportajında kırdığı rekorla ilgili konuşan Şadi, profesyonel takımların kendisinden 130 gollük performansı beklediğini ifade ederek, ''Ben futbola Galatasaray’da oynamak için başladım, hayalimde o vardı. Bu kadar çok gol atacağımı tahmin edemezdim. Ama bir atmaya başladım, durmadım. 30 maçta 130 gole ulaştım. O sene takımım amatörden 3. lige çıktı. Rekordan sonra birkaç televizyon, dergi geldi. Ancak bu rekor bende daha sonra baskı yaratmaya başladı.



İnsanların beklentisi yükseldi. Amatör takımda 130 gol atınca 2. lige gidiyorsun. Adamlar “Burada en az bir 50 gol atarsın” diyor. Ben profesyonel futbol kariyerimde bir sezonda 50 gol atsam Barcelona’da oynarım zaten. Beklentilere verdiğim karşılık insanları tatmin etmedi. Emenike 15 golle Fenerbahçe’ye transfer oldu. Ben 22 golle 2. lige transfer oldum. Örneğin ben penaltı atmak istemiyorum, üzerimde baskı hissediyorum. Bugüne kadar attığım penaltıların çoğunu kaçırdım.'' şeklinde konuşmuştu.

"U19'da iki gol attım, bir daha kadroya çağrılmadım"

Verdiği röpotajda kendisine milli takımla ilgili yöneltilen soruyu da yanıtlayan Şadi, ''İlk milli maçımda U -19 takımıyla çıktım. Sonradan oyuna girdim skor 0-0’dı iki gol attım, iki de asist yaptım. Oluyor herhalde bir şeyler dedim kendime, hedef koydum. Bir daha da çağırılmadım.'' demişti.