30 kişinin gözaltına alındığı operasyon sırasında yorgan altından kalaşnikof çıktı

Adana'da eğlence yerleri ve bazı işyerlerini haraca bağlamak isteyen silahlı suç örgütüne yönelik operasyon sırasında yorgan altından kalaşnikof tüfeği çıktı.

DHA’nın haberine göre, Eğlence yerlerini, sahiplerini korkutmak amacıyla müşterilerin olduğu saatlerde silahla tarayan silahlı suç örgütünün, bu yolla çok sayıda işyerini haraca bağladığını belirleyen polis, çeteyi çökertmek için operasyon başlattı. Çete üyelerinin kaldığı önceden belirlenen 18 ayrı adrese, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri Özel Harekat timleri ile birlikte baskın düzenledi. Operasyonda, suç örgütü üyesi 30 şüpheli gözaltına alındı.

Şafak vakti başlatılan operasyonda çete üyelerinin ev ve işyerlerine girdi. Ne olduğunu anlamayan suç örgütü üyeleri kelepçelenerek gözaltına alındı. Şüphelilerin evleri didik didik arandı. Çete üyelerinin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda, Kalaşnikof marka otomatik tüfek, çok sayıda tabanca, bir balta, çelik yelek ile silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan çete üyelerinin İstiklal Mahallesi'nde bulunan bir bar ve Dağlıoğlu Mahallesi'nde oturan Velican Taş'ın evinin kurşunlanması olayına karıştıkları belirlendi. Şüphelilerin uyuşturucu ticareti, silahlı yağma, adam yaralama ve iş yeri kurşunlama suçlarından sorgusuna başlandı.

Yorganı kaldırdıklarında kalaşnikof çıktı

Ahmet Yıldız'ın öncülüğünü yaptığı çetenin üyesi olduğu öne sürdüren Haşim Acar'ın evine baskın yapan polis, şüpheliyi yatakta yakaladı. Ancak bir süre öne çatışmada yaralanan ve felç kalan Acar, yataktan kalkamadığı için polise direndi. Evde yapılan aramada esrar, çelik yelek ele geçiren ekipler, yorganı kaldırdıklarında Acar'ın altında Kalaşnikof buldu. Koltuk değnekleriyle hareket eden Acar'ın da sorgusu sürüyor. Fırıncı, bar ve eğlence mekanlarını hedef alan çetenin bu güne kadar 24 ayrı yağma, tehdit ve işyeri kurşunlama olayına karıştığını saptadı.