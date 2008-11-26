30 kişilik kadroya 1700 kişi müracaat etti

Karabük Orman İşletme Müdürlüğü'nde, 20'si yangın söndürme işçisi, 10'u operatör olmak üzere açılan 30 mevsimlik işçi pozisyonu için 2 günde 1700 kişi başvuruda bulundu.



Karabük Orman İşletme Müdürlüğü, Yenice İlçesi'nde görevlendirmek üzere 5 yangın söndürme işçisi, 2 arazöz, 1 greyder ve 1 dozer operatörü ile Karabük'te görevlendirilecek 15 yangın söndürme işçisi, 3 arozöz, 2 dozer ve 1 greyder operatörü olmak üzere 30 mevsimlik işçi alacak. Mevsimlik işçi olmak isteyenler, Karabük İş Bulma Kurumu Müdürlüğü'ne akın etti. 24- 25 Kasım'da yapılan başvurular için 1700 civarında başvuru olduğu bildirildi.



Asgari ücret alacak mevsimlik işçiler, 1 Mart- 31 Ekim tarihleri arasında çalışacak.

