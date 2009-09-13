30 kişilik grup markete saldırdı

Adana’da terör örgütü PKK yandaşı bir grup, içinde yaklaşık 30 kişi bulunan bir markete parke taşı ve molotof kokteylli saldırı düzenledi. Camlarının büyük bölümünün kırıldığı markette, molotoflardan birinin içeri düşmesi sonucu yangın çıkarken, saldırı sırasında alışveriş yapanlar bir süre mahsur kaldı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Onur Mahallesi Şakirpaşa Caddesi üzerindeki bir markette meydana geldi. Büyük bölümü çocuk ve maskeli gençlerden oluşan grup çevredekilerin şaşkın bakışları arasında Ova Mahallesi ara sokaklarından toplu halde gelerek markete saldırdı.

Önce kaldırımlardan söktükleri parke taşlarını atan saldırganlar, ardından da daha önceden hazırladıkları molotof kokteyllerini fırlattı. Molotoflardan biri, atılan taşlar nedeniyle camları kırılan marketin içine düştü. Atılan molotof nedeniyle, marketin giriş kapısının yanı sıra stantlardan biri yanmaya başladı. Marketi taş ve molotof kokteylli yağmuruna tutan saldırganlar geldikleri ara sokaklara kaçarken, markette bulunan 3 görevli ile müşteriler telaş içerisinde kaçmaya çalıştı. Ancak, kapıda çıkan yangın nedeniyle bir süre markette mahsur kaldılar.

Çevredekiler ile market görevlilerinin yangın tüpleriyle müdahale edip, yangını söndürmesi ardından müşteriler marketten çıkabildi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, markette büyük hasar meydana geldi. Bölgeye çok sayıda Terörle Mücadele ekibi ve çevik kuvvet polisi sevk edildi. Marketin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, çevreyi kordon altına aldı.

Yapılan incelemede, camlarının büyük bölümü kırılan markete çok sayıda parke taşının yanı sıra 11 molotof kokteyllinin atıldığı belirlendi. Çok korktuklarını belirten market çalışanları, PKK sempatizanlarının daha önce de 4 kez markete saldırı düzenlediklerini belirterek, “Markete saldırılan akşam ya da gece yapılıyordu. Bu kez market müşteriyle doluyken güpegündüz saldırdılar” dedi.



Soruşturma başlatan polis ekipleri, kaçan saldırganları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

