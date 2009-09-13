30 kişilik grup markete saldırdı

Olay, saat 13.30 sıralarında Onur Mahallesi Şakirpaşa Caddesi üzerindeki bir
markette meydana geldi. Büyük bölümü çocuk ve maskeli gençlerden oluşan grup
çevredekilerin şaşkın bakışları arasında Ova Mahallesi ara sokaklarından toplu
halde gelerek markete saldırdı.
Önce kaldırımlardan söktükleri parke taşlarını atan saldırganlar, ardından da
daha önceden hazırladıkları molotof kokteyllerini fırlattı. Molotoflardan biri,
atılan taşlar nedeniyle camları kırılan marketin içine düştü. Atılan molotof
nedeniyle, marketin giriş kapısının yanı sıra stantlardan biri yanmaya başladı.
Marketi taş ve molotof kokteylli yağmuruna tutan saldırganlar geldikleri ara
sokaklara kaçarken, markette bulunan 3 görevli ile müşteriler telaş içerisinde
kaçmaya çalıştı. Ancak, kapıda çıkan yangın nedeniyle bir süre markette mahsur
kaldılar.
Çevredekiler ile market görevlilerinin yangın tüpleriyle müdahale edip,
yangını söndürmesi ardından müşteriler marketten çıkabildi. Saldırıda ölen ya da
yaralanan olmazken, markette büyük hasar meydana geldi. Bölgeye çok sayıda
Terörle Mücadele ekibi ve çevik kuvvet polisi sevk edildi. Marketin güvenlik
kamerası görüntülerini inceleyen polis, çevreyi kordon altına aldı.
Yapılan incelemede, camlarının büyük bölümü kırılan markete çok sayıda parke
taşının yanı sıra 11 molotof kokteyllinin atıldığı belirlendi. Çok korktuklarını
belirten market çalışanları, PKK sempatizanlarının daha önce de 4 kez markete
saldırı düzenlediklerini belirterek, “Markete saldırılan akşam ya da gece
yapılıyordu. Bu kez market müşteriyle doluyken güpegündüz saldırdılar”
dedi.
Soruşturma başlatan polis ekipleri, kaçan saldırganları yakalamak için
çalışmalarını sürdürüyor.