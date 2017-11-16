30 ilde büyük 'FETÖ' operasyon; 108 eski polis için gözaltı kararı

Ankara merkezli 30 ilde FETÖ operasyonu düzenleniyor. Operasyonlarda haklarında gözaltı kararı verilen 108 eski polisten 60'ı gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında emekli ya da meslekten ihraç edilen eski 108 emniyet mensubu hakkındagözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin yakalanması için sabah saatlerinde Ankara merkezli 30 ilde operasyon düzenlendi. Ankara'daki operasyonlarda şüphelilerden 60'ı gözaltına alındı.
Şüphelilerin arasında eski 1. sınıf emniyet müdürü, emniyet amirleri, başkomiser ve polis memurlarının da bulunduğu öğrenildi.
Diğer illerde gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerin tamamlanmasının ardından Ankara'ya gönderilecek.