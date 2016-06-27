30 gündür eşeklerle evlerine su taşıyorlar!

Konya’nın Selçuklu ilçesine bağlı Tatköy Mahallesi’nde 30 gündür yaşanan su kesintisi sebebiyle mahalleli, eşekler ve araçlarıyla yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki çeşmeden evlerine su taşıyor. Konya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ) yetkilileri de kurak bir dönem yaşandığını, su kaynakların kuruduğunu ve yeni kuyu için açılması için çalışmanın sürdüğü açıklamasını yaptı.

Bir aydır mahallede su olmadığın söyleyen 71 yaşındaki Osman Kara da Konya'da AK Parti'den 12 milletvekilinin olduğunu ancak bir gün gelip de 'hal ve hatırlarını sormadıklarını' anlatırken "Elbette gün gelecek bizde onların halini hatırını sormayacağız." dedi.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Mehmet Kayhan Yıldız'ın haberine göre, Tatköy Camii İmamı Yusuf Kılıç, şunları söyledi:

"Camimiz ve çevresi susuzluktan rezil durumda. İnanın bu halkın mağduriyetini anlatabilmek çok zor. Sadece bir cümle kullanacağım. Cemaatten bana gelen bir soru var. Diyorlar ki; Hocam biz bırakın genel temizliğimizi yapabilmeyi taharet dahi alamadığımız zamanlar oluyor. Böyle zamanlarda teyemmümle dahi gelip cemaate namaza duruyoruz. Taharet yapamadan, teyemmümle kılınan bir namaz nasıl bir namazdır' diye sual ediyorlar. Ben bunun cevabını devlet büyüklerine bırakıyorum."

"Gün gelecek bizde onların halini hatırını sormayacağız"

Bir aydır mahallede su olmadığın söyleyen71 yaşındaki Osman Kara da Konya'da AK Parti'den 12 milletvekilinin olduğunu ancak bir gün gelip de hal ve hatırlarını sormadıklarını anlatırken "Elbette gün gelecek bizde onların halini hatırını sormayacağız. KOSKİ yetkilileri sürekli bizi oyaladı ve sonunda bu halk burada toplandı. Kimsenin birbirinden haberi yok. Başbakanımız Van’a gidiyor, İzmir’e gidiyor ve ‘Sizin yanınızdayız’ diye bağırıyor. Biz sizinle beraberiz diye bağırıyor. Ama bizden haberleri yok. Buradan Ak Parti’ye 780 oy çıktı. Sen başka bir görüşe sahipsin dersen sen evde 24 tavuk var onlar da Ak partili. Bu kadar samimiyim. Ama onlar bizim samimiyetimizi ayaklarının altına alıp çiğnediler. Arabası olan gidip dolduruyor ama olmayan da komşusundan eşek alıp su doldurmaya gidiyor.Yazık değil mi? Çok yazık" dedi.

Genel kuraklık

KOSKİ yetkilileri ise bölgede genel olarak kurak bir dönem yaşandığını, su kaynaklarının kuruduğunu ve kuyulardaki su seviyesinin de 4’te 3 oranında düştüğünü kaydetti. Tatköy Mahallesi'ndeki su kesintilerinin de bundan kaynaklandığını ifade eden KOSKİ yetkilileri, Tatköy Mahallesi'nde yeni bir su kuyusu açılması için çalışmaların başladığını ve mahalledeki su sorunun en kısa sürede sona ereceğini belirtti.