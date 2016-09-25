30 futbol sahası büyüklüğündeki teleskop test ediliyor

Çin'de yapımı tamamlanan, 30 futbol sahası büyüklüğündeki dünyanın en büyük radyo teleskobu FAST'ta testlere başlandı.

Çinli bilim insanları, 500 metre çapındaki teleskobun uzaydan ilk sinyalleri aldığını söyledi.

Yapımı beş yıl süren ve 180 milyon dolara mal olan teleskobun üç yılda tamamlanacak ayarlardan sonra hizmet vermeye başlayacağı belirtiliyor.

Çin'in dünyanın en önemli bilim merkezlerinden biri olma çabasının bir parçasını oluşturan teleskobun testlere başlaması dolayısıyla bir tören düzenlendi.

Çin, bilime yapılan yatırım ve yayımlanan bilimsel makaleler açısından ABD'nin ardından ikinci sırada.

FAST Projesi'nin başkan yardımcısı Prof. Peng Bo, BBC'ye "Çok heyecan verici. Gözlemler için yıllarca yurt dışına gittik. Şimdi en büyük teleskoba sahibiz. İnsanlar bunu kullanmak için sabırsızlanıyor" dedi.

Radyo teleskoplar elektromanyetik dalgaları yakalayıp kuvvetlendiren çanak antenlerden oluşmuş alıcılar olarak tanımlanıyor.

FAST, uzay galaksilerde doğal hidrojen arayacak ve zayıf pulsar (anlık radyo dalgası yayan nötron yıldızları) sinyallerini algılayacak ve uzayda yaşam araştırmalarına yardım edecek.