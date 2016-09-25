T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

30 futbol sahası büyüklüğündeki teleskop test ediliyor

Çinli bilim insanları, 500 metre çapındaki teleskobun uzaydan ilk sinyalleri aldığını söyledi

25 Eylül 2016 18:50

Çin'de yapımı tamamlanan, 30 futbol sahası büyüklüğündeki dünyanın en büyük radyo teleskobu FAST'ta testlere başlandı.

Çinli bilim insanları, 500 metre çapındaki teleskobun uzaydan ilk sinyalleri aldığını söyledi.

Yapımı beş yıl süren ve 180 milyon dolara mal olan teleskobun üç yılda tamamlanacak ayarlardan sonra hizmet vermeye başlayacağı belirtiliyor.

Çin'in dünyanın en önemli bilim merkezlerinden biri olma çabasının bir parçasını oluşturan teleskobun testlere başlaması dolayısıyla bir tören düzenlendi.

Çin, bilime yapılan yatırım ve yayımlanan bilimsel makaleler açısından ABD'nin ardından ikinci sırada.

FAST Projesi'nin başkan yardımcısı Prof. Peng Bo, BBC'ye "Çok heyecan verici. Gözlemler için yıllarca yurt dışına gittik. Şimdi en büyük teleskoba sahibiz. İnsanlar bunu kullanmak için sabırsızlanıyor" dedi.

Radyo teleskoplar elektromanyetik dalgaları yakalayıp kuvvetlendiren çanak antenlerden oluşmuş alıcılar olarak tanımlanıyor.

FAST, uzay galaksilerde doğal hidrojen arayacak ve zayıf pulsar (anlık radyo dalgası yayan nötron yıldızları) sinyallerini algılayacak ve uzayda yaşam araştırmalarına yardım edecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

FASTABDProjesiProf Peng Bo BBCGözlemler

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24