30 Ekim Salı DHA Spor Gündemi

FENERBAHÇE
- Phillip Cocu ile yollarını ayıran Fenerbahçe\'de yönetim, yeni teknik direktör arayışlarına devam ediyor.
- Sarı lacivertliler, derbi maçın hazırlıklarını Erwin Koeman yönetiminde sürdürecek.
BEŞİKTAŞ
12.00 Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıkları başlayacak.
GALATASARAY
11.00 Sarı kırmızılılar, derbi maçın hazırlıklarına devam edecek.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
11.00 Dünü izinli geçiren turuncu lacivertli ekip, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürecek.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. TUR
13.00 Batman Petrolspor - Kasımpaşa
13.00 Sivas Belediyespor - Denizlispor
14.00 Kastamonuspor 1966 - Altay
15.00 Fatih Karagümrük - Afjet Afyonspor
17.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Keçiörengücü
19.00 Antalyaspor - Yomraspor
20.30 Bursaspor - 1461 Trabzon
BASKETBOL
-7DAYS EuroCup-
21.00 Kızılyıldız - Galatasaray
- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.