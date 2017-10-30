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Spor

30 Ekim Pazartesi Spor Gündemi

SÜPER LİG 20

30 Ekim 2017 12:28

SÜPER LİG
20.00 Fenerbahçe - Kayserispor 

BEŞİKTAŞ
17.00 Monaco maçının hazırlıkları devam edecek.

VEDAT OLCAY SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK
12:39 Geçtiğimiz gün hayatını yitiren Fenerbahçe\'nin eski Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Danışmanı Vedat Olcay\'ın cenazesi, Altunizade İlahiyat Fakültesi Camii\'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı\'na defnedilecek

TFF 1. LİG
18:00 MKE Ankaragücü - İstanbulspor
18:00 Çaykur Rizespor - Boluspor

TAHİNCİOĞLU BASKETBOL LİGİ
19:00 Anadolu Efes - Demir İnşaat Büyükçekmece

TFF 2\'NCİ LİG KIRMIZI GRUP
14:30 Keçiörengücü - Eyüpspor 
TFF 3\'ÜNCÜ LİG 2\'NCİ GRUP
14:30 Ankara Demirspor - Kırıkhanspor 

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