30. Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı alan Pınar Karşıyaka, zaferi sabaha kadar kutladı

Pınar Karşıyaka, 30’uncu Basketbol Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında, Fenerbahçe Ülker’i 77-75 yenerek Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kazandı. Taraftarlar havalimanında Karşıyaka takımı karşılayarak zaferi doyasıya kutladı. Fenerbahçe Ülker’i 77-75 yenen Pınar Karşıyaka’yı İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda karşılayan Karşıyakalı taraftarlar kupayı kazanmanın sevincini doyasıya yaşadı.

Yusuf Yavuz ile Mehmet Candan’ın Doğan Haber Ajansı’nda yer alan haberine göre, Taraftarların omuzlara alarak taşıdığı Pınar Karşıyaka baş antrenörü Ufuk Sarıca kupayı kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Çok anlamlı bir gün, çok mutluyuz. Uzun zaman sonra geldi bu kupa. Takım oyuncularımla gurur duyuyorum. Bizi orada destekleyen tüm Karşıyaka taraftarına teşekkür ediyorum. Kulübümüze camiamıza hayırlı olsun. Kupa almak sevindirici" dedi.

Konvoy eşliğinde Karşıyaka’ya giden basketbol takımını ilçe girişinde taraftarlar karşıladı. Burada üstü açık otobüse binen basketbolcular sahilde zafer turu attı. Kutlamalara Karşıyaka Kulübü Başkanı Fatih Diniz ve Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar’ da katıldı. Taraftarların verdiği şampanyayı patlatarak kupa zaferini yaşayan Kaptan İnanç Koç, "İşte anlatılamayacak bir duygu bu. Görüyorsunuz zaten burada, gece bu saatte tüm Karşıyaka ayakta. Ne mutlu bize ki bu günleri yaşıyoruz. Bizim için çok mutlu biran. Ne mutlu Karşıyakalı’yım diyene" dedi. Kupayı ikinci kez kazanmanın coşkusunu yaşayan taraftarlar geç saatlere kadar zaferi kutladı.