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Dünya

30 ÇOCUK KURTARILDI KUALA LUMPUR (A.A)

07 Temmuz 2011 14:45

-30 ÇOCUK KURTARILDI KUALA LUMPUR (A.A) - 07.07.2011 - Malezya'nın güneyindeki Johor'da rehin alınan 30 çocukla öğretmenleri kurtarıldı. Kreşe baskın düzenleyen polis, çocuklarla öğretmenlerini rehin alan kişiyi etkisiz hale getirdi. Suhaimi Ahmed adlı polis, yaklaşık 7 saat süren olayın ardından tüm rehinelerin güvende olduğunu belirtti. Malezya basınında yer alan haberlerde elindeki bıçak ve çekiçle çocukları rehin alan kişinin kreşe düzenlediği baskın sırasında en az bir çocuğun öldüğü belirtilmişti. Haberlerde, saldırganın polisle yaptığı pazarlıkta kendisine silah verilmemesi halinde çocukları öldüreceği tehdidinde bulunduğu kaydedilmişti.

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