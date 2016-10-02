30 çocuğa tecavüz eden rahip suçsuz bulundu!

Meksika’da HIV pozitif bir rahip yaşları 5 ile 10 arasında değişen 30 farklı kız çocuğuna tecavüz etti. Katolik kilisesi yargılama sonucunda rahibi suçsuz buldu.

Daily Mail'in derlediği habere göre, rahip Jose Garcia Ataulfo tarafından seçilen kurbanlar genel olarak Meksika'nın kuzey bölgesinde kalan Oaxaca eyaletinde yaşayan çocuklardan oluşuyor. Küçük çocuklardan birisinin ailesinin rahibi Vatikan'a şikayet etmesine rağmen bu şikayeti geri çevrildi.

Son zamanlarda gerçekleşen olaylardan sonra Papalık adına konuşan Papa Francis, rahip kimliğiyle çocuklara karşı işlenen cinsel suçların cezalandırılacağını ve bu rahiplerin piskoposluklardan temizleneceğini söyledi.

urgente24.com isimli bir İspanyol haber sitesinde yayınlanan bir habere göre Meksika Başpiskoposluğu tarafından rahip Ataulfo'nun görevini hiçbir şekilde kötüye kullanmadığına kanaat getirildi.

Fakat Ataulfo, Meksika'da yer alan Oaxaca adlı yerli halkın çoğunlukta olduğu bölgede halk tarafından suçlu bulunuyor. İşte tam da bu yüzden halk tepkisini göstermek adına bu bölgedeki Katolik kilisesinin önünden ayrılmıyor. Ancak tecavüz kurbanı olan çocukların ailelerinden sadece iki tanesi rahibin suçsuz bulunmasına karşı çıkıp şikayetlerini tekrarladı.

Anonymous Mexico adlı internet sitesi kurbanlardan birinin annesinin Rahip Francis ile Roma'da buluşma isteğini yayınladı, fakat Vatikan'dan gönderilen ve davanın kapandığı vurgusuyla başlayan mektup ile bu istek reddedildi.

Rahipler, piskoposlar ve diğer din adamları tarafından çocuklara yapılan cinsel istismar Amerika Birleşik Devletleri de dahil bir çok ülkede ciddi bir problem olarak tanımlanmaktaydı.

Russia Today'in haberine göre ise yeni çıkan kilise kuralları Vatikan'a din adamlarının yetkilerini elinden alma hakkını tanıyacak.

Boston Globe gazetesi, 2002 yılında çocukları kötü niyetli din adamlarından koruma konusuna parmak basarak bu konuyu milli ilgi odağı haline getirmişti.

Bu durum onlarca yılda meydana gelen binlerce cinsel istismar olayına karşı atılan bir adım oldu. Amerika'da atılan bu adımla, Meksika'da dahil diğer ülkelerdeki Katolik kiliseleri de yüzleşmek zorunda kaldı.

2004 yılında Vatikan, kadınlara ve çocuklara karşı cinsel istismarda bulunma suçuyla Marciel Maciel'e yeniden soruşturma başlattı. En güçlü din adamlarından biri olan Maciel 2006 yılında Vatikan'ın zoruyla emekli oldu.