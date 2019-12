-30 BİN YIL ÖNCE DE EKMEK YAPILIYORMUŞ WASHİNGTON/LONDRA (A.A) - 18.10.2010 - Arkeologlar, insanoğlunun 30 bin yıl önce de ekmek yaptığını gösteren kanıtlar bulduklarını bildirdi. İtalyan Tarih Öncesi ve Erken Tarih Enstitüsü'nün araştırma ekibinden Laura Longo, ''Proceedings of the National Academy of Sciences'' dergisinde yayımlanan araştırmalarında, günümüzdeki İtalya, Rusya ve Çek Cumhuriyeti topraklarında yaşayan tarih öncesi insanların tohumları ve kökleri una dönüştürmek için öğüttüklerine dair kanıt bulduklarını söyledi. Longo, bulgularının, insanoğlunun önce etle beslenen bir canlı olduğu imajına ters olduğunu bildirerek, tarih öncesi insanın yassı ekmeğin ilk formlarını yemiş olabileceğini kaydetti. Ekmeğin tarih öncesi insanlara enerji ve karbonhidrat kaynağı sağladığını ifade eden Longo, unun, ete ulaşmanın zor olduğu dönemlerde saklanmış olabileceğine dikkati çekti. Longo ve araştırma ekibinin İtalya, Rusya ve Çek Cumhuriyeti'ndeki arkeolojik alanlarda yaptıkları çalışmalarda 30 bin yaşındaki öğütme taşlarının üzerinde tahıl nişastaları bulundu. Araştırmacılar, bulgularının, insanoğlunun unu ilk kullanış tarihini 10 bin yıl geriye götürdüğünü bildirdi. Daha önce İsrail'de yapılan bir araştırmada 20 bin yıllık öğütme taşlarının üzerinde un kalıntılarına rastlanmıştı.