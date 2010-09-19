-30 BİN ÖĞRETMENİN VERİMLİLİĞİ ARTTI ANKARA (A.A) - 19.09.2010 - Milli Prodüktivite Merkezi (MPM), son 10 yıldır uyguladığı Verimliliği Artırma Projeleri kapsamında yaklaşık 30 bin ilk ve ortaöğretim öğretmenine ''verimlilik'' konusunun anlatıldığını bildirdi. Merkez tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, MPM Uzmanı Halit Suiçmez'in hazırlayıp sunduğu ''Verimlilik Kültürü Oluşturma ve Yaygınlaştırma Konferansları'' 37 ilde gerçekleştirildi. Suiçmez'in yaptığı araştırmalara göre verimlilik kültürünün, ''Her çeşit varlıklarımızı tam ve etkin değerlendirerek bireysel, ulusal ve toplumsal gelişmeye katkı vermek'' olduğu vurgulanan açıklamada, Verimlilik İlkeleri'nden bazıları şu şekilde sıralandı: ''Kişileri ve kaynakları tanımak, doğru işi doğru yerde ve doğru zamanda yapmak, çok yönlü gelişmek, bir-iki alanda uzmanlaşmak, kaynakları etkin kullanmak, araştırmacı bir kişiliğe sahip olmak, işin toplumsal yararını öne çıkarmak, işleri ve faaliyetleri planlamak, sorunları önceliklendirmek, verimliliği ölçmek-izlemek-denetlemek.'' Açıklamada, öğretmenlere; ''derslerde verimlilik kültürü aşılanması, kaynakları etkili kullanma konusu üzerinde durulması, hemen her derste verimlilik kültürü işlenmesi, çocukların bilim ve sanat insanlarının yaşam öykülerini okumasının teşvik edilmesi, verimli insan hayatlarından, firmalardan ve gelişmiş ülkelerden örnekler verilmesi'' gibi önerilerde bulunulduğu da kaydedildi.