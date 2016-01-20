30 bin öğretmen Şubat’ta atanacak

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, öğretmenlerin Şubat ayında atanacağını açıkladı. Bakan Avcı, atamalar için branş dağılımlarının 27 Ocak’ta belirleneceğini söyledi.

Sözcü’nün haberine göre atamalar için başvuruların 2-8 Şubat tarihleri arasında alınacağını belirten Milli Eğitim Bakanı, atanan öğretmenlere verilecek oryantasyon eğitimlerini, öğretmenlerin isteklerine bağlı olarak bulundukları ya da atandıkları ilde alabileceklerini söyledi. Avcı, oryantasyon eğitimlerini alacak öğretmenlere deneyimli öğretmenlerin danışmanlık edeceğini belirterek, “Meslekte en az 10 yılı tamamlamış, öğretmenlerimizden danışman tayin ediyoruz. Öğretmenler değişik okul türlerinde değişik hocaların dersine girecek. Atamaları yapıldıktan itibaren maaşlarını almaya başlayacaklar. Eğitim süresince de maaşlarını alacaklar” dedi.