30 bin liranın bedeli 52 bin lirayı bulabilir!

T24 -

Bütçenizi iyi değerlendirin



Devlete gidecek 30 bin, cepten çıkacak 52 bin lira

Bazı bankalar, bedelli askerlik için düşük faizli ve uzun vadeli kredi seçenekleri sunarken, adayların bütçelerine göre iyi araştırma ve planlama yapmaları gerekiyor.Bedelli ve dövizle askerlikle ilgili düzenlemeleri içeren Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın, TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edilmesi, bedelli askerlik için gün sayanlar kadar bankacılık sektörünü de sevindirdi.30 yaşından gün almış olanların, 30 bin Türk lirası karşılığında bedelli askerliğe hak kazanmasını imkan veren, TBMM Genel Kurulu'nda, 29 Kasım Salı günü görüşülecek olan tasarıyla ilgili gelişmeleri bankalar, yakından takip ediyor.Bazı bankalar bedelli askerlikle ilgili sundukları düşük faiz ve uzun vadeli kredi seçenekleriyle adayları, müşteri portföyüne katmayı hedefliyor.Bankaların 12 aydan başlayıp 60 aya kadar varan kredileri, faiz ve alınan masraflar açısından farklılık gösteriyor. Bu yüzden adayların, bütçelerini göz önünde bulundurarak iyi araştırma ve planlama yapmaları gerekiyor. Öyle ki, bedelli için ödenecek ve krediyle sağlanacak 30 bin lira, 60 ay sonunda 52 bin lirayı geçebiliyor.Bu noktada kısa vadeli krediler daha cazip görülüyor. Bir banka, bedelli askerliğe özel olarak 1,29 faiz ve 12 ay vadeyle kredi seçeneği sunuyor.Aylık ödemesi 2 bin 758 lira 63 kuruş olan bu seçenekte toplam geri ödeme 33 bin 103 lira oluyor. Kredi alırken verilen 250 lira kredi masrafı ile sigorta ve vergi dahil ücretler olan 497,5 lira da eklendiğinde ödenecek toplam para 34 bin liraya yaklaşıyor ve aylık maliyet 1,82'ye çıkıyor.Aynı bankanın 1,38 faiz ve 36 ay vadeli seçeneği de bulunuyor. Aylık bin 112 lira 95 kuruş taksitli bu kredinin toplam geri ödemesi 40 bin 66 lirayı buluyor. Masraflarla birlikte kredinin aylık maliyeti 1,76 oluyor.60 aya kadar vadeli seçeneğinde ise banka, 1,46 faiz uyguluyor. Masrafsız bu kredide aylık 812,01 lira ile toplamda 48 bin 720 lira geri ödeniyor.Başka bir banka, 1,74 faiz ve 60 ay vadeyle bedelli askerlik kredisi veriyor. Masrafın 446 lira olduğu kredide aylık 881,52 lira taksitle 60 ay sonunda toplam geri ödenen para yaklaşık 52 bin 890 liraya ulaşıyor.Diğer bir banka ise 1,40 faiz ve 36 ay vadeyle kredi imkanı tanıyor. Bu kredide geri ödeme, bin 117 lira 35 kuruş taksitle toplam 40 bin 224 lira oluyor.Başka bir banka da bedelliye yönelik iki seçenek sunuyor. 1,40 faiz ve 36 ay taksitle sunulan, 681 lira masrafın alındığı kredinin geri ödemesi, bin 117,35 lira taksitle 40 bin 224 lirayı buluyor. 1,55 faiz ve 60 ay vadeli diğer seçenekte ise aylık 834,03 lirayla toplamda yaklaşık 50 bin lira ödeniyor. Bu kredide de masraf olarak 681 lira alınıyor. Aylık maliyet de 1,95'i buluyor.