30 bin liralık fatura hastanelik etti!

Ordu’da nakliye ve turizm şirketi sahibi 45 yaşındaki Akif Genç’i, eve gelen 30 bin 181 liralık elektrik faturası hastanelik etti. Durugöl Mahallesi Pınarkent Sitesi’nde oturan işadamı Akif Genç, akşam eve geldiğinde kapıda elektrik faturası olduğunu gördü. Daha önce 120 lirayı geçmeyen faturada borcun bu kez 30 bin 181 lira olduğunu görünce şoke olan Akif Genç, fenalaştı. Eşi Gül Genç hemen eşinin bir arkadaşını arayarak yardım istedi. Eve gelen sağlık ekibinin ambulansla hastaneye kaldırdığı Akif Genç’in şekerinin yükseldiği belirlendi ve tedaviye alındı.

Kendine geldikten sonra elektrik faturalarının düzenli olarak ödenmesi için bir bankaya otomatik ödeme talimatı verdiğini ve hiç bir faturanın ödemesini aksatmadığını söyleyen Akif Genç, "Hayatımda ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Akşam eve gidince kapıda fatura gördüm alıp okuduğumda 30 bin lira yazdığını gördüm ve şoke oldum, gerisini hatırlamıyorum. Eşim arkadaşımı arayarak yardım istemiş beni hastaneye götürmüşler" dedi.

Akif Genç, durumun bir ay önce YEDAŞ ekipleri tarafından değiştirilen akıllı sayaçtan kaynaklandığını belirterek şunları söyledi, "Eski sayacım sökülerek yerine akıllı sayaç takılmış. Elektrik işletmesini çağrı merkezi telefonundan aradım, dilekçe yazmam gerektiğini söylediler. Yeni takılan sayaç nedeniyle hatalı fatura çıkmış. Bankada otomatik ödeme talimatım var. Ya bu para çekilseydi ben ne yapacaktım, mağdur olacaktım. İş adamıyız, senedim çekim var. Hakkımı sonuna kadar arayacağım. Bir eve 30 bin liralık elektrik faturası gelir mi?" diye tepki gösterdi.