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30 bin lira değerinde altın ve para çalan kadınları güvenlik kameraları ele verdi

Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Karamürsel İlçesi'nde bir eve girerek 30 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve parayı çalan 2 kadının kimliği güvenlik kameraları sayesinde belirlendi

29 Eylül 2017 18:58

Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Karamürsel İlçesi\'nde bir eve girerek 30 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve parayı çalan 2 kadının kimliği güvenlik kameraları sayesinde belirlendi. Polisin, İstanbul\'da düzenlediği operasyonla 2 kadın yakalandı.
Karamürsel\'de 4 Eylül günü bir eve giren hırsızlar, 30 bin lira değerinde ziynet eşyası ve para çaldı. Ev sahiplerinin haber vermesi üzerine eve gelen polisler delil toplayarak, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı. Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarından eve giren hırsızların daha önce benzer suçlardan 58 suç kaydı bulunan 28 yaşındaki C.Ç ve 18 suç kaydı olan 24 yaşındaki L.U. olduğunu, L.U.\'nun eşi S.U.\'nun kullandığı otomobille kaçtıklarını belirledi. İstanbul Ümraniye\'de oldukları tespit edilen C.Ç. ile L.U. polisin operasyonu ile yakalandı. L.U.\'nun eşi S.U.\'yu arama çalışmaları ise devam ediyor. Emniyetteki işlemlerin ardından C.Ç. ve L.U. adliyeye sevk edildi.

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