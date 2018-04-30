"30 bin kritik sandık var"

24 Haziran'da gerçekleştirilecek cumhurbaşkanı ve milletvekilliği seçimlerinde sandık güvenliği için çalışmalarına hız veren Sandık Gücü ile Oy ve Ötesi, 'ölü seçmen' konusunda hile olabileceğini belirterek, "Engellemeye çalışacağız" dedi. Sandık Gücü çalışmasının Koordinatörü Mehmet Ali Çelebi, Türkiye'de kritik 30 bin sandık bulunduğunu ifade etti. Gönüllülerini özellikle bu sandıklara yerleştirmeye çalıştıklarını kaydeden Çelebi ayrıca yurt dışındaki sandıklar için de gönüllü arayışlarının sürdüğünü söyledi.

Sandık güvenliğine ilişkin açıklamalarda bulunan Çelebi, şuanda 15 bin civarında gönüllü müşahit, genel gönüllü sayısının da 5 bin civarında olduğunu ifade ederek, “Asıl amacımız kritik sandıklar” dedi.

Çelebi sözlerine şöyle devam etti:

“Kritik sandıklara gitmek isteyen bin 500 kişi var. Seçimler normal zamanında yapılsaydı 20 aylık bir vaktimiz vardı ve 1 milyon hedeflemiştik. Şu an da önceliğimiz kritik sandıklara döndü. Kritik sandıklardaki boşluklarımızı kapatmayı hedefliyoruz.”

"Ölü seçmen konusuna dikkat"

“Tüm sandıklarda görevli bulundurabilirsek problemlerin yüzde 90’ını çözmüş olacağız” diyen Çelebi, ölü seçmen konusuna da dikkat çekerek şunları kaydetti:

“Geriye kalan sorunlardan biri seçmen listelerini kontrol etmek. Onu kontrol ediyoruz. Mühürsüz oy konusu şuan yayılıyor seçmeni sandıktan uzaklaştırmak için onun önüne geçmeye çalışıyoruz. Biz bütün sandıklarda görevli bulundurduğumuzda bu mühürsüz oy veya pusula meselesini önleyeceğiz. Problem yaşamayacağız. Sağ görünen ölü seçmen meselesi var, ona dönük hileleri bulup engellemeye çalışacağız.”

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Marmaris'e gerçekleştireceği ziyaret öncesinde gazetecilere verdiği demeçte, kritik 30 bin sandığın varlığından bahsederek, "Sandıklara sahip çıkacağız. Bütün vatandaşlarımızdan ortak isteğim" dedi.

Kılıçdaroğlu şöyle dedi:

"Bunu, bazı varsayımlardan yola çıkarak, bizim bilgi teknolojileri genel başkan yardımcısı, bir grup akademisyenlerle çalışarak belirledi. Büyük şehirlerde sandık güvencesi sağlanıyor. Daha çok kırsalda sorunumuz var. 30 bin kritik sandığı belirlerken örneğin; partimize sıfır oy çıkmış, pusulasından fazla oy çıkmış, köyde yaşayan 100 kişi, sandıktan çıkan oy bunun daha fazlası. En az 60 bin gönüllüye ihtiyacımız var. ‘Türkiye’nin her tarafına gidip sandıkta bekleyeceğim’ diyen her vatandaş, PM üyesi Mehmet Ali Çelebi’nin yürüttüğü platforma başvursun."