30 bin Çarşı taraftarından 30 bin atkı

T24 - Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı, Van'daki depremzedelere destek olmak için, '30 Bin Taraftar 30 Bin Atkı' kampanyası başlattı.







Van'daki depremin ardından Beşiktaş taraftar grubu Çarşı da bölgeye destekte bulunuyor. Grubun başlattığı kampanya ile 3 Kasım günü toplanacak atkı ve bereler Van'a gönderilecek.



Çarşı'nın sayfasından yapılan açıklama şöyle:



''Deprem felaketi sonrası soğuktan üşüyen yüreklere, merhametle ısıttığımız atkılarımızı yollayacağız.



Önce kartallarımızı destekliyoruz maç boyunca atkılarımız ellerimizde..



Enkaz altındakilere dualarımızla, enkazın üzerinde kalanlara, Van’a yolluyoruz atkılarımızı sonra..



İlmek ilmek emek var..



Sevgi hep sıcak tutar..



Siyahımızda keder, beyazda umutlar var !!



Maç bitimiyle birlikte atkılar sahaya !!!



NOT: Sahaya atılan tüm atkı ve bereler, uygun kolilendikten sonra Büyük Beşiktaş Taraftarı adına kargo ile Van’a gönderilecektir. ''



